中共四中料遞補12名中央委員 有將軍神隱數月恐遭「跳過」

中共二十屆四中全會正在北京召開，此次會議除了聚焦未來五年經濟發展的「十五五」規畫，由於腐敗「野火燒不盡，春風吹又生」，此前有多名中央委員落馬，此次會議也將涉及高層人事。港媒預測，至少將遞補12名中央委員，不過軍隊作為反腐重災區，有即將遞補的軍方將領可能再度「被跳過」。

香港星島日報「中國觀察」專欄21日指出，中共20屆中央委員有205人，候補委員171人。過去一年，已有大約20名中央委員落馬、失蹤、非正常死亡，再加上三中全會處理的三名中委，短短不到三年，中委的出事率超過一成。

文章稱，這一方面彰顯執政黨刀刃向內、刮骨療毒的決心，另一方面也折射腐敗「野火燒不盡，春風吹又生」。這20多名出事的中委，包括四名中央領導人：中央政治局委員、軍委副主席何衛東，前國務委員兼外交部長秦剛，前國務委員兼國防部長李尚福，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華。文章指，軍隊更是重災區，怵目驚心。

文章指出，四中全會預料至少遞補12名中委。根據中共黨章規定，「中央委員會委員出缺，由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補」。不過，也可能不會依序遞補，有人或將「被跳過」。

文章表示，去年的三中全會遞補三名候補中委為中央委員，包括丁向群（時任安徽省委組織部部長，現任中國人保集團董事長）、于立軍（時任四川省委組織部部長，現任省委副書記）、于吉紅（北京師範大學校長）。三人在候補委員名單中排在第一、三、四位，排第二位的軍方將領丁興農被「跳過」，有傳他可能捲入火箭軍風暴。

文章指出，四中全會如果按照候補中委排名遞補12名中委，將包括：生態環境部副部長于會文、貴州省委副書記馬漢成、遼寧省常務副省長王健、廣東省委統戰部長王曦、火箭軍副司令員王立岩、國家機關事務管理局局長王永紅、軍委聯勤保障部隊司令員王抗平、天津市紀委書記王庭凱、遼寧省長王新偉、教育部副部長王嘉毅，廣西自治區政府主席韋韜、中央軍委辦公廳主任方永祥。

文章表示，有了丁興農被「跳過」的前車之鑑，亦可能有變化。比如方永祥中將已經「神隱」多月，排名在後的西安市委書記方紅衛也有望遞補為中委。

59歲的方永祥是福建同安人，出身於第31集團軍，曾任退役軍人事務部副部長、中央軍委政治工作部主任助理、南部戰區副政委等職，去年初調任中央軍委辦公廳主任。