快訊

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

聽新聞
0:00 / 0:00

中共四中料遞補12名中央委員 有將軍神隱數月恐遭「跳過」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共20屆四中全會正在北京召開，港媒預估，四中全會將涉及中共高層人事相關議題。圖為慶祝「十一」的北京人民大會堂。（路透）
中共20屆四中全會正在北京召開，港媒預估，四中全會將涉及中共高層人事相關議題。圖為慶祝「十一」的北京人民大會堂。（路透）

中共二十屆四中全會正在北京召開，此次會議除了聚焦未來五年經濟發展的「十五五」規畫，由於腐敗「野火燒不盡，春風吹又生」，此前有多名中央委員落馬，此次會議也將涉及高層人事。港媒預測，至少將遞補12名中央委員，不過軍隊作為反腐重災區，有即將遞補的軍方將領可能再度「被跳過」。

香港星島日報「中國觀察」專欄21日指出，中共20屆中央委員有205人，候補委員171人。過去一年，已有大約20名中央委員落馬、失蹤、非正常死亡，再加上三中全會處理的三名中委，短短不到三年，中委的出事率超過一成。

文章稱，這一方面彰顯執政黨刀刃向內、刮骨療毒的決心，另一方面也折射腐敗「野火燒不盡，春風吹又生」。這20多名出事的中委，包括四名中央領導人：中央政治局委員、軍委副主席何衛東，前國務委員兼外交部長秦剛，前國務委員兼國防部長李尚福，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華。文章指，軍隊更是重災區，怵目驚心。

文章指出，四中全會預料至少遞補12名中委。根據中共黨章規定，「中央委員會委員出缺，由中央委員會候補委員按照得票多少依次遞補」。不過，也可能不會依序遞補，有人或將「被跳過」。

文章表示，去年的三中全會遞補三名候補中委為中央委員，包括丁向群（時任安徽省委組織部部長，現任中國人保集團董事長）、于立軍（時任四川省委組織部部長，現任省委副書記）、于吉紅（北京師範大學校長）。三人在候補委員名單中排在第一、三、四位，排第二位的軍方將領丁興農被「跳過」，有傳他可能捲入火箭軍風暴。

文章指出，四中全會如果按照候補中委排名遞補12名中委，將包括：生態環境部副部長于會文、貴州省委副書記馬漢成、遼寧省常務副省長王健、廣東省委統戰部長王曦、火箭軍副司令員王立岩、國家機關事務管理局局長王永紅、軍委聯勤保障部隊司令員王抗平、天津市紀委書記王庭凱、遼寧省長王新偉、教育部副部長王嘉毅，廣西自治區政府主席韋韜、中央軍委辦公廳主任方永祥。

文章表示，有了丁興農被「跳過」的前車之鑑，亦可能有變化。比如方永祥中將已經「神隱」多月，排名在後的西安市委書記方紅衛也有望遞補為中委。

59歲的方永祥是福建同安人，出身於第31集團軍，曾任退役軍人事務部副部長、中央軍委政治工作部主任助理、南部戰區副政委等職，去年初調任中央軍委辦公廳主任。

主任 中共

延伸閱讀

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

鄭麗文暢談藍白合不只侷限於選舉分配 江和樹叫好：推可以當選的人

四中全會人事／滬市委書記陳吉寧 是否進京受矚目

中國將召開四中全會 下個五年計畫受矚目

相關新聞

陸審議十五五規畫建議 發改委智庫：續促兩岸交流

中共二十屆四中全會昨起在北京召開，預計周四閉幕後發布全會公報，期間將審議關於「十五五規畫（二○二六年到二○三○年）」建議...

觀察站／陸強化抗美 我有挑戰也有機遇

在美中貿易戰延燒之際，中共昨起召開四中全會，審議關乎未來五年發展計畫（十五五規畫）建議文件，會後將送明年三月人大會議拍板...

中共四中料遞補12名中央委員 有將軍神隱數月恐遭「跳過」

中共二十屆四中全會正在北京召開，此次會議除了聚焦未來五年經濟發展的「十五五」規畫，由於腐敗「野火燒不盡，春風吹又生」，此...

南海情勢又升溫…共機迫近澳洲軍機 2度射照明彈

澳洲國防部昨表示，一架中國戰機在南海空域向一架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，坎培拉已向北京提出關切，稱事件不安全且不專業...

央視推這部電視劇是攻台前奏？金燦榮：不排除這種可能

台灣光復80周年前，央視八套推出的潛台共諜劇《沈默的榮耀》完結篇已於本月19日播出。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表...

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

鄭麗文當選國民黨主席，中共中央總書記習近平19日發出賀電指出，期望兩黨堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，深化交流合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。