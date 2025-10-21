央視推這部電視劇是攻台前奏？金燦榮：不排除這種可能

台灣光復80周年前，央視八套推出的潛台共諜劇《沈默的榮耀》完結篇已於本月19日播出。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，不少大陸網民覺得，這部劇像某種儀式，是大戰之前的信號。「作為一名研究者，筆者只能說，不能完全排除這種可能性，某個時間點相關行動或許會突然展開。」

《沈默的榮耀》是以被稱為「密使一號」的吳石共諜案為故事主軸。1949年國民政府撤退來台後，吳石奉命潛伏台灣擔任國民政府國防部次長，與同樣是潛台共諜的交通員朱楓等人組成「東海情報小組」，向中共華東局提供金門島兵力變化、西南戰役國軍調動等重要軍事情報。

1950年1月29日中共在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾於被捕，隨後吳石等400多明在台共諜先後落網。同年6月10日，吳石於台北市萬華區馬場町刑場遭處決。

根據大陸方面說法，吳石等人提供的情報，幫助解放軍在第二次舟山戰役中順利取得舟山群島 。為表彰吳石的特殊貢獻，在毛澤東和周恩來直接安排下，中共於1973年11月追認吳石為「革命烈士」。

金燦榮20日晚間在個人社交平台發文稱，該劇不僅清晰還原了重要的歷史與人物，凸顯出關鍵現實意義；更憑藉出色的藝術水準以及主要演員的精彩演繹，在海峽兩岸迅速掀起熱議。

他表示，在國共這次重大較量中，由於大陸一方遭到重挫，付出了極為慘烈的代價。但「國家和人民一直沒有忘記為祖國統一大業犧牲的烈士們。為紀念吳石等隱蔽戰線的英雄，中國人民解放軍總政治部聯絡部於2013年在西山國家森林公園修建了無名英雄紀念廣場。」

前共軍少將、中共第十三屆全國政協委員、現任大陸全國台灣研究會副會長王衛星21日則在環球時報撰文稱，新中國成立前後，為推進解放台灣戰役，在中共中央領導下，中共華東局組織並集中派遣大批人員入島。吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等毅然放棄原本可享有的安定生活、遠大前程，冒著生命危險赴台，選擇逆行接敵的潛伏任務。

王衛星表示，但因中共在台地下黨組織被破壞，赴台及在台隱蔽戰線工作人員大部分被捕、犧牲。據有關部門核實，當年有名有姓有台灣當局判決書被判刑的超過7,550人，被判死刑超過1,100人，還有很多人被秘密殺害。

王衛星說，2022年3月，他在全國政協會上提交《關於持續追認在台隱蔽戰線犧牲烈士的提案》，立即得到多名政協委員的附議和聯署。隨之，中共中央台辦、國務院台辦先後組織編寫出版《血沃寶島——中共台灣英烈》（第一、二集）。

王衛星指出，後來，以《血沃寶島》（第一集）為素材，電視劇《沈默的榮耀》被創作出來。「這是一部充滿歷史厚重感、富有強大精神力量、生動展現中國共產黨百年奮鬥史中涉台隱蔽戰線鬥爭的宏大英雄史詩。」

金燦榮表示，《沈默的榮耀》播出後，不少大陸民眾來到北京市福田公墓與西山無名英雄紀念廣場，向吳石等人致意。「這部劇涉及兩岸統一話題，把歷史塵封的一段故事拿出來，用震撼人心的方式呈現，難免讓人產生聯想——祖國統一是不是快了？」

金燦榮稱，「吳石、朱楓他們是怎麼犧牲的？是為祖國解放。有不少網民覺得，這部劇像某種儀式，是大戰之前的信號。作為一名研究者，筆者只能說，不能完全排除這種可能性，某個時間點相關行動或許會突然展開。」

金燦榮最後指出，「作為一名觀眾，筆者對這部劇高度評價；作為一名關心兩岸問題的學者，筆者期待，《沈默的榮耀》的播出，能預示著某種好結果的到來。」