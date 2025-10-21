聽新聞
陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速，官方將增速放緩的部分原因歸咎美國，指個別國家濫施關稅，國際經貿增長不穩定性加大，使發展面臨的外部環境更趨複雜。

大陸今年第一季ＧＤＰ增幅百分之五點四、第二季百分之五點二，增速持續放緩。大陸國家統計局發言人表示，增速回落主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素作用的結果。

這名發言人指出，從國際看，第三季以來「個別國家」濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行。從內部看，大陸正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩影響經濟成長回落。大陸今年ＧＤＰ的成長目標是百分之五左右，該發言人說，實現全年預期目標有基礎有支撐，但也需要付出艱苦努力。

野村證券中國首席分析師陸挺指出，第三季ＧＤＰ增幅略高於市場普遍預期的百分之四點七，主要得益於金融服務業和出口的快速成長，但疲軟態勢也顯而易見，房地產整體仍在下滑。

高盛指出，估計未來幾季仍需進一步實施針對性寬鬆政策，以確保明年經濟與就業的穩定增長。

習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

鄭麗文當選國民黨主席，中共中央總書記習近平19日發出賀電指出，期望兩黨堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，深化交流合作...

觀察站／陸強化抗美 我有挑戰也有機遇

在美中貿易戰延燒之際，中共昨起召開四中全會，審議關乎未來五年發展計畫（十五五規畫）建議文件，會後將送明年三月人大會議拍板...

陸審議十五五規畫建議 發改委智庫：續促兩岸交流

中共二十屆四中全會昨起在北京召開，預計周四閉幕後發布全會公報，期間將審議關於「十五五規畫（二○二六年到二○三○年）」建議...

南海情勢又升溫！共機迫近澳洲軍機 2度射照明彈

澳洲國防部昨表示，一架中國戰機在南海空域向一架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，坎培拉已向北京提出關切，稱事件不安全且不專業...

陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速...

美中貿易戰、中共四中全會召開之際 陸委會21日舉辦國際研討會

陸委會20日表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關...

