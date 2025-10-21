聽新聞
南海情勢又升溫！共機迫近澳洲軍機 2度射照明彈

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

澳洲國防部昨表示，一架中國戰機南海空域向一架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，坎培拉已向北京提出關切，稱事件不安全且不專業。中共解放軍南部戰區則稱，澳洲Ｐ—８Ａ軍機未經批准進入西沙領空，遭到追蹤監視並警告驅離，中方要求澳方停止侵權挑釁。

共軍南部戰區空軍發言人李健健表示，十九日澳洲一架Ｐ—８Ａ軍機未經中方批准，非法侵入中國西沙領空，解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、有力反制、警告驅離。澳方行為嚴重侵害中國主權，極易引發海空意外事件。正告澳方立即停止侵權挑釁。

路透報導，澳洲國防部同日透過聲明表示，中方戰機向一架正在南海執行偵察任務的澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，對澳洲軍機及其機組人員構成風險。澳洲期望包括中國在內的所有國家，都以安全和專業方式開展軍事行動。解放軍戰機與澳洲空軍飛機接觸中未有人員受傷，澳洲的Ｐ—８Ａ「海神」（Poseidon）海巡機也未受損。

澳洲國防部長馬爾斯受訪表示，中國戰機兩次在距離海巡機非常近的地方發射照明彈，正是因為發射照明彈的距離，澳方才有理由認為這種行為不安全、不專業。澳洲已向北京當局提出交涉。馬爾斯說，澳洲機組人員能及時作出反應保持安全，但這次遭遇凸顯共軍在南海的挑釁行為仍具風險。澳洲將繼續在國際水域與空域行動，維護規則秩序。

澳洲 解放軍 南海 戰機

陸第三季GDP年增4.8％ 今年最低

大陸國家統計局昨公布，大陸第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增率百分之四點八，較第二季下滑○點四個百分點，是今年以來最慢增速...

美中貿易戰、中共四中全會召開之際 陸委會21日舉辦國際研討會

陸委會20日表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關...

