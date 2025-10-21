觀察站／陸強化抗美 我有挑戰也有機遇

在美中貿易戰延燒之際，中共昨起召開四中全會，審議關乎未來五年發展計畫（十五五規畫）建議文件，會後將送明年三月人大會議拍板。從中共總書記習近平今年以來的談話和大陸官媒透露訊息判斷，為避免受美國掣肘，科技創新，尤其晶片等高科技領域的自主研發將是重中之重，民企亦有望獲得重視。這是台灣的機遇或者挑戰？

針對十五五規畫，外媒多預測，大陸將延續「穩增長、調結構」主軸，強化企業投資與民間消費、化解過剩產能，而據官媒新華社、人民日報近日文章，「創新」和「民生」成為關鍵詞。

就科技創新，新華社引述習近平七月赴山西考察時稱「要通過科技創新實現轉型升級」，文章並提到大陸自主研發高性能晶片、人工智慧大模型、機器人、新能源車、無人機、量子科技等，這些產業與當前台灣產業發展方向，包括半導體、人工智慧等均有所重合。

經貿方面，當前美中貿易戰更嚴峻，大陸轉向加強與「一帶一路」和「全球南方」國家合作，影響所及，從台灣對大陸及香港出口比重，從二○二○年的百分之四三點九，降至去年僅百分之卅一點七，亦可感受到變化。

從正面因素看，相較前幾年「國進民退」討論，今年在習近平召開民企座談會後，民營經濟促進法也已上路，當局對民企的重視，應有利於台商經營發展。此外，十五五規畫除加強科技自主，還涉及農業農村、內需市場、城鎮化、文旅、綠色、民生等諸多領域，若能進一步開放政策，營造投資環境，亦是台灣相關產業可開拓的廣大市場。