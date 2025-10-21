陸審議十五五規畫建議 發改委智庫：續促兩岸交流

中共二十屆四中全會昨起在北京召開，預計周四閉幕後發布全會公報，期間將審議關於「十五五規畫（二○二六年到二○三○年）」建議文件。就涉兩岸部分，大陸國家發改委智庫學者賈若祥昨表示，推進祖國統一，促進兩岸繁榮和平、交融交流是今後的發展方向；上海涉台學者包承柯說，反獨促統的基本方針將會延續。

中共二十屆四中全會（中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議）昨日起在北京舉行，中共總書記習近平向全會作工作報告，並就「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議（討論稿）」向全會作說明。

針對十五五規畫可能的涉台內容，大陸國家發改委智庫、宏觀經濟研究院學者賈若祥昨在中國記協舉辦的新聞茶座中表示，從他個人的理解，「推進祖國的統一，促進兩岸的繁榮和平、交融交流是（大陸）今後的發展方向，也是符合兩岸人民利益的一些重大的舉措」。

賈若祥指出，圍繞此方面，讓兩岸間相向而行，共同為促進中華民族偉大復興做出更多貢獻，不僅是未來方向，也是兩岸人民共同的期盼和期許。

上海東亞研究所研究員包承柯受訪指，十五五規畫更多是關於大陸經濟社會發展的宏觀規畫，至於涉台部分，以原則性的政策為主，不一定會特別具體。他認為，隨著當前的時代背景轉變，會更多推出一些有關兩岸和平發展、和平統一的建議，當然也會繼續反「台獨」。

大陸每隔五年制定中期的經濟和社會發展規畫，自十二五規畫起，就以專章形式闡述兩岸關係，隨後在十三五、十四五的經濟和社會發展規畫中，涉台內容逐漸增加且具體。

在十四五規畫中，除重申「一個中國原則」、「九二共識」，還表示要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，提出深化兩岸融合發展、人文交流的具體措施等。值此兩岸關係持續緊繃之際，十五五規畫涉台內容也受關注。