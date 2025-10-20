習近平電賀鄭麗文提「推進國家統一」 陸委會：統一非主流民意

鄭麗文當選國民黨主席，中共中央總書記習近平19日發出賀電指出，期望兩黨堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，深化交流合作，推進國家統一。陸委會20日表示，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，但這不是台灣主流民意，提醒朝野所有政黨注意。

習近平在給鄭麗文的賀電指出，多年來（國共）兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作。當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

習近平在賀電中提及「推進國家統一」。鄭麗文20日上午接受廣播節目專訪表示，通關密語還是九二共識、反對台獨，有賀電還是伸出友誼的手，讓大家感受到，起碼兩岸可以交流，不像陸委會已讀不回、無法溝通，會導致台灣人民很多權益受損，兩岸交流停滯也受到很大傷害。

陸委會20日透過書面表示，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。但根據本會長期民調，贊成「盡快統一」或「先維持現狀，將來再統一」的只有7%到8%，顯然不是主流民意。這一點要提醒朝野所有政黨注意。