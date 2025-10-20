美中貿易戰、中共四中全會召開之際 陸委會21日舉辦國際研討會

陸委會20日表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關中心於10月21日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。

近期美中貿易戰再度升溫、川習會可能登場，加上中共二十屆四中全會正在北京召開，牽動美中關係、大陸情勢與兩岸關係變化。

陸委會20日發布新聞稿表示，這場國際研討會於21日在台北遠東香格里拉國際大飯店舉辦。國安會秘書長吳釗燮將出席開幕致詞。據悉，陸委會主委邱垂正也將擔任「美中台關係」圓桌論壇主持人，並進行閉幕致詞。

陸委會指出，這次研討會還邀集相關領域海外學者與會，其中，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德（Walter Russell Mead）及詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）將發表專題演講，另有國內多位重要專家學者亦將與會共同研討、交流。

陸委會表示，外界關注近期美中關係變化，及中共即將召開的「二十屆四中全會」，對中國大陸內部經濟與社會的風險挑戰，及對兩岸關係、區域情勢和全球議題的影響。透過本次國際研討會來自各國學者專家的觀察與分析，將有助於瞭解中國大陸內外情勢及未來動向，促國際社會共同採取行動支持台海和平穩定。