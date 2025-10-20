快訊

美中貿易戰、中共四中全會召開之際 陸委會21日舉辦國際研討會

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會20日表示，陸委會委託政大國關中心於10月21日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（報系資料照片）
陸委會20日表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關中心於10月21日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。

近期美中貿易戰再度升溫、川習會可能登場，加上中共二十屆四中全會正在北京召開，牽動美中關係、大陸情勢與兩岸關係變化。

陸委會20日發布新聞稿表示，這場國際研討會於21日在台北遠東香格里拉國際大飯店舉辦。國安會秘書長吳釗燮將出席開幕致詞。據悉，陸委會主委邱垂正也將擔任「美中台關係」圓桌論壇主持人，並進行閉幕致詞。

陸委會指出，這次研討會還邀集相關領域海外學者與會，其中，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德（Walter Russell Mead）及詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）將發表專題演講，另有國內多位重要專家學者亦將與會共同研討、交流。

陸委會表示，外界關注近期美中關係變化，及中共即將召開的「二十屆四中全會」，對中國大陸內部經濟與社會的風險挑戰，及對兩岸關係、區域情勢和全球議題的影響。透過本次國際研討會來自各國學者專家的觀察與分析，將有助於瞭解中國大陸內外情勢及未來動向，促國際社會共同採取行動支持台海和平穩定。

美中關係 陸委會

相關新聞

陸外交部喊話巴拉圭：維持對台灣外交關係「沒出路」

針對巴拉圭眾議院第一副議長梅薩（Hugo Meza）公開呼籲，應就巴拉圭與中國可能建立外交與經貿關係展開「嚴肅而廣泛的討...

探討中國政經兩岸情勢 陸委會21日舉辦國際研討會

大陸委員會今天表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國...

美中貿易戰、中共四中全會召開之際 陸委會21日舉辦國際研討會

陸委會20日表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關...

南海緊張升溫 共軍稱澳P-8A侵入西沙領空

澳洲廣播公司 （Australian Broadcasting Corporation）指，澳洲國防部20日表示，一架中...

大九學堂「拈花惹草」 昆明斗南花市綻放青年交流火花

馬英九基金會「大九學堂」的青年學子們暑假期間沒宅在家追劇，而是跟著執行長蕭旭岑踏上雲南文史交流之旅。這趟行程不只是走馬看花，而是真正讓兩岸青年在歷史現場與日常互動之中，碰撞出理解與善意的火花。蕭旭岑強

美網攻「北京時間」 時差1毫秒就能癱瘓中電網引發混亂

「若時差1毫秒，電網癱瘓」；國家安全部昨發通報破獲美國對中國重大網路攻擊案，指美國通過42款特種網攻武器實施高強度攻擊，...

