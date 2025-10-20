南海緊張升溫 共軍稱澳P-8A侵入西沙領空

澳洲廣播公司 （Australian Broadcasting Corporation）指，澳洲國防部20日表示，一架中國戰機在南中國海空域向一架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，堪培拉已就此向北京提出關切，稱這起事件「不安全且不專業」。同日，中共解放軍南部戰區對此稱，19日澳洲P-8A軍機未經批准進入西沙領空，已被依法追蹤監視並警告驅離，警告澳方停止侵權挑釁。

據中共解放軍南部戰區微信公眾號消息，南部戰區空軍新聞發言人李健健表示，10月19日，澳洲1架P-8A軍機未經中國政府批准，非法侵入中國西沙領空，中共解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、有力反制、警告驅離。澳方行為嚴重侵害中國主權，極易引發海空意外事件。我們正告澳方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時時刻刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與區域和平穩定。

此前，路透指出，澳洲國防部同日在一份聲明中表示，這架中國戰機向一架正在南中國海執行偵察任務的澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，對澳洲軍機及其機組人員構成風險。這是一次不安全且不專業的行為。澳大利亞期望包括中國在內的所有國家，都以安全和專業的方式開展軍事行動。解放軍戰機與澳洲空軍飛機接觸中未有人員受傷，澳洲的P-8A「海神」（Poseidon）海巡機也未受損。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在接受澳洲天空新聞台（Sky News Australia）採訪表示，中國戰機兩次發射照明彈。馬爾斯說，「它（中國軍機）兩次在距離P-8海巡機非常近的地方發射了照明彈」，「正是因為發射照明彈的距離，我們才有理由認為這種行為不安全，不專業。」澳洲已向北京當局提出交涉。

馬爾斯還稱，澳洲機組人員能及時作出反應保持安全，但這次遭遇凸顯共軍在南海的挑釁行為仍具風險。他強調，澳洲將繼續在國際水域與空域行動，維護規則秩序，同時高度重視人員安全。他指，公開事件是政府應對中國軍方危險行為策略的一部分，「非常重要的是要有清晰的溝通和行為規範」。

分析人士指，北京當局此舉意在迫使澳洲及其他西方國家遠離南海爭議水域及中國沿海附近海域。中國亦對澳洲與包括英、美、日、菲等國在南海進行聯合行動和演習感到不滿。