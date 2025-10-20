陸外交部喊話巴拉圭：維持對台灣外交關係「沒出路」

針對巴拉圭眾議院第一副議長梅薩（Hugo Meza）公開呼籲，應就巴拉圭與中國可能建立外交與經貿關係展開「嚴肅而廣泛的討論」。對此，大陸外交部20日重申，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，呼籲包括巴拉圭在內的相關國家認清形勢，作出「正確政治決斷」。

在10月20日下午例行記者會上，針對記者提問，據稱，巴拉圭眾議院第一副議長梅薩（Hugo Meza）日前再次公開呼籲，應就巴拉圭與中國可能建立外交與經貿關係展開「嚴肅而廣泛的討論」，強調此議題關係國家長遠利益。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人郭嘉昆指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。同台灣當局保持所謂「外交關係」是沒有出路的「死胡同」，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，更改變不了中國終將統一、也必將統一的時代大勢。

郭嘉昆續稱，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。中方奉勸包括巴拉圭在內的極個別國家政府認清形勢，認真傾聽有識之士的疾呼，不要對民心所向視而不見，從本國人民根本和長遠利益出發，早日作出正確的政治決斷。

事實上，梅薩已多次發表類似言論。今年，梅薩7月與中南美洲多國議員一同訪中後，表示巴拉圭在台灣問題上「浪費時間」，應與台斷交，和大陸建交，並稱他已向巴拉圭總統貝尼亞提出此事。

立法院外交及國防委員會16日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。林佳龍當時針對中華民國現有的12個邦交國在報告中指出，「12國邦交關係均維持穩定」。他稱，過去一年多來，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）等10個友邦領導人訪台，其他友邦高層來訪也絡繹不絕。

同時，長林佳龍14日還於臉書發文稱，很高興13日在外交部接見率團訪台的我國南美洲堅實友邦巴拉圭工商部長西梅內斯（Javier Giménez），訪團成員包括工業次長里克爾梅（Marco Riquelme）及產業政策司長希梅內茲（Anibal Giménez），來台出席「第23屆台巴經濟合作會議」。他指，台巴情誼不斷深化，盼「台灣經驗，巴國實現」攜手共創繁榮未來。

而在我「雙十」國慶期間，巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis Latorre Martínez）、查爾斯伉儷及察芙拉暨夫婿應政府邀請，先後於7日至13日率團訪台參加國慶慶典活動。