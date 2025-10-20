快訊

探討中國政經兩岸情勢 陸委會21日舉辦國際研討會

中央社／ 台北20日電
陸委會主委邱垂正。聯合報記者林澔一／攝影
大陸委員會今天表示，為深入探討中國大陸內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，陸委會委託政大國關中心明天將舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。

陸委會今天發布新聞稿，宣布這場研討會21日將在台北遠東香格里拉國際大飯店舉行。

陸委會表示，這場研討會將邀請國家安全會議秘書長吳釗燮秘書長作開幕致詞，並邀集相關領域海外學者與會，另有國內多名重要專家學者將與會共同研討、交流。

陸委會指出，外界關注近期美中關係變化，以及中共即將召開的20屆四中全會，對中國大陸內部經濟與社會的風險挑戰，及對兩岸關係、區域情勢和全球議題的影響。透過這次國際研討會來自各國學者專家的觀察與分析，將有助於瞭解中國大陸內外情勢及未來動向，促國際社會共同採取行動支持台海和平穩定。

據了解，陸委會主委邱垂正將在明天研討會閉幕式致詞。

