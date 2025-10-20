快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為大九學堂提供
照片為大九學堂提供

馬英九基金會「大九學堂」的青年學子們暑假期間沒宅在家追劇，而是跟著執行長蕭旭岑踏上雲南文史交流之旅。這趟行程不只是走馬看花，而是真正讓兩岸青年在歷史現場與日常互動之中，碰撞出理解與善意的火花。蕭旭岑強調：「青年是兩岸的未來，唯有真誠交流，才能播下和平的種子。」

此行共有來自國內外 19 所知名大學的 28 位師生參與，路線走的是經典「昆大麗」：從氣候如春的昆明、千年古城與洱海交織的大理，一路到壯闊玉龍雪山與藍月谷點綴的麗江，既緬懷了西南聯大舊址的抗戰歷史，也感受少數民族多彩的文化風情。而其中，最讓大家「心花怒放」的驚喜景點，非斗南花市莫屬！

走進省會昆明的這個花市，就像瞬間掉進花卉萬花筒中。這裡正是全亞洲最大的鮮切花交易市場，占地超過 6 萬平方米，每天進場人數破萬，光是鮮花品項就多達 1,500 種、每日成交量超過千萬枝，供應中國七成鮮花市場。玫瑰嬌艷欲滴、百合清新脫俗、洋桔梗優雅迷人，還有一大堆叫不出名的夢幻花朵都在此匯集。現場交易、拍賣、電商同步進行，24 小時不打烊，可說把浪漫批發到全世界。不只如此，斗南花市更是結合「花卉＋文創＋旅遊」的3A級景點，花農攤位、冷鏈物流、拍賣平台、美食街、餐飲會館、沉浸式展覽廳通通有。學生們在繽紛花海中邊拍邊驚呼：「原來花市也可以這麼壯觀！」手機記憶體瞬間告急，當然也沒忘了趁機採買可帶回台灣的花飾小物，滿載而歸。

有趣的是，「斗南」這地名對師生格外親切，因為在台灣撞名了！一名來自雲林的學員笑說：「我從斗南又來到斗南了～」，替這趟參訪增添幾分跨越海峽的情感連結。根據地方志記載，斗南因地形似龜，有一街道南北向如斗柄，象徵「龜背馱金斗」，取其招財進寶之意而得名。小小花市隨產業壯大，華麗轉身成「亞洲花都」，是傳統市場變身為現代化園區的成功典範。

細心的學生還發現，斗南花市裡的觀賞菊品種跟台灣不太一樣。花農熱心解說，當地係以滇菊、粉黛、墨菊、翠菊為主；台灣則常見國王菊、牡丹菊、鈕扣菊、黃/白乒乓等。而亮麗好看的波斯菊、非洲菊雖歸菊科，其實只是「表兄弟」，並不屬於菊花本家。來自彰化的隨團輔導老師、文大新聞系教授莊伯仲也趁機分享老家「田尾公路花園」的燈照菊技術，亦即以人工作業模擬日照長短，誘導菊花非季節性開花，夜晚點燈照明，就能讓菊花冬季也盛開。讓花農聽得興趣盎然，頻頻點頭讚嘆。 

大九學堂「拈花惹草」 昆明斗南花市綻放青年交流火花

