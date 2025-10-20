中國將召開四中全會 下個五年計畫受矚目

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

中國近日將召開四中全會，決定下一個五年計畫！外媒盤點過去四中全會敲定的幾個影響力重大的五年計畫，包括深化中國前領導人鄧小平改革開放理念的六五計畫、發展戰略性新興產業的十二五計畫，還有現任領導人習近平的十四五計畫。由於現在正處美中交鋒最激烈時刻，各界都相當關注下個五年計畫內容。

十五五將有大量改革

根據《英國廣播公司》報導，中國領導班子將於本周召開四中全會，這是中國決定下一個五年計畫（十五五）的重要會議。雖然詳細內容要等到明年兩會的時候才會公布，但通常開會前後都會有人事異動或關鍵訊息曝光，加上美中競爭來到最白熱化的時刻，外界相當關注習近平下個五年計畫將帶領中國走向何方。

《新華社》也發布文章指出，透過編制實施「十五五」規劃，中國將更好發揮有效市場和有為政府作用，以有效市場提高資源配置效率，以有為政府彌補市場失靈。三中全會也已通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，300多項改革措施將在「十五五」規劃期內全部完成。

新能源、無人機大升級

該文章強調，新的五年，創新之力將勢不可擋。精準掌握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，並著力推動高品質發展。另外，中國在這五年有了自主研發的高性能晶片與作業系統，新能源汽車、無人機、高鐵與量子科技領先全球，「十五五」將因地制宜發展新質生產力作為抓手，帶動產業升級和體制改革。

《英廣》則提到，在1981到1984年間的「六五計畫」，是鄧小平在「五五計畫」中提出改革開放後，第一個深化相關理念的計畫、包括設立自由貿易經濟區、吸引外資，讓中國經濟有突破性發展；另外，2011到2015年的「十二五計畫」，在中國恐落入中等收入陷阱、缺乏創新的時候，發展了新能源產業，讓中國至今在相關產業依舊領先全球。

強調自主生產力

最後則是2021到2025年的「十四五計畫」，正式揭開中國科技挑戰美國主導地位的序幕，包括抖音、華為與DeepSeek都在中國這個階段有突破的發展，但西方國家認為相關發展對國安造成威脅，加上美國也對中國祭出出口管制，《英廣》認為下個五年計畫應該會更強調自主生產關鍵零組件與商品的能力。

【更多精采內容，詳見 】