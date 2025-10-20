習近平任命李詠箑為陸常駐WTO大使 接替李成鋼

中國大陸國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，對多名駐外大使進行任免，其中，免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務，該職則由李詠箑接替。

新華社報導，習近平任命李詠箑為中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。李詠箑接替李成鋼履新，此前李成鋼已升任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

根據公開資料，李詠箑是中國國際貿易法律領域的資深專家，曾長期參與WTO爭端解決案件，包括涉及汽車零部件的貿易爭端以及中國對美國反補貼措施的訴訟案件。她歷任商務部條約法律司WTO法律處副處長、處長，2014年12月任副司長，2021年1月任司長，2024年6月任商務部黨組成員、國際貿易談判副代表（副部長級），2025年9月任中國駐世貿組織代表團大使，並於今年10月正式接任中國常駐WTO代表。

自去（2024）年起，李詠箑擔任國際貿易談判副代表（副部長級），參與中國在WTO框架下的各項談判及爭端解決工作。業界認為，她的法律專業背景將有助於中國在國際貿易規則談判中更加主動，尤其是在涉及高科技產業、汽車及補貼政策的爭端中，能提供專業法律支持與策略建議。

同時，此次任免名單還包括其他駐外大使的調整：習近平免去李昌林的駐摩洛哥王國大使職務，任命余勁松（女）接任；免去韓春霖的駐羅馬尼亞大使職務，任命陳峰接任；免去張佐的駐北馬其頓大使職務，由蔣小燕（女）接任；免去于敦海的駐馬耳他大使職務，張佐調任該職；韋宏添的駐格林那達大使職務由楊舒接任；陳國友的駐厄瓜多爾大使職務由孫向陽接任。