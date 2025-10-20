美中貿易戰未停 習近平免去李成鋼常駐世貿代表職務

快訊

中央社／ 台北20日電

新華社今天報導，中國國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免多名駐外大使，包括免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。

根據中國商務部網站，目前李成鋼仍然是國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。在美中貿易談判中，李成鋼曾代表中方出席談判。

58歲的李成鋼今年4月被任命為中國商務部副部長兼國際貿易談判代表，當時美國總統川普剛公布「解放日」高額關稅。李成鋼自2021年2月起擔任中國常駐世界貿易組織（WTO）代表。

不過，近期美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受外媒訪問時猛烈抨擊李成鋼，稱他日前不請自來出現在華府，且行為舉止「失控」，「此人非常不尊重人」，是典型的所謂北京戰狼外交官。

