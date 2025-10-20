快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

分析：中共四中全會至少遞補12名中委

中央社／ 香港20日電

中共20屆四中全會今天在北京開幕，港媒分析，全會除了聚焦規畫未來5年經濟發展的「十五五」外，還涉及高層人事，預料至少遞補12名中委。

星島日報今天刊文表示，中共中央政治局委員、軍委副主席何衛東等9名上將，在四中前夕被開除黨籍、軍籍，中央軍委領導層會否增補成員備受關注。

文章指出，據不完全統計，過去1年有10多名中央委員落馬，預料四中全會至少遞補12名中委。

據指出，9名被懲處的上將除了何衛東，還包括中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧。

文章表示，除了王厚斌，其他8名上將都是中央委員；20屆中央委員有205人，候補委員171人。

根據中共黨章，對中央委員或候補委員給以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍處分，須由中央委員會全會2/3以上多數決定。因此，8名上將開除黨籍的處分，將在四中全會追認。

文章並指出，也是中委的中央軍委後勤保障部部長張林被罷免中國全國人大代表職務，農業農村部前部長唐仁健和山西前省長金湘軍已被開除黨籍和公職，去年12月非正常死亡的前海關總署署長俞建華也是中委。按條例，中委出缺，將由候補委員遞補。換言之，四中全會至少遞補12名中委。

延伸閱讀

中共四中今登場 新華社：2035年實現社會主義現代化

中共20屆四中全會登場 聚焦科技自主 半導體、AI、量子為重中之重

中共召開20屆四中全會 市場關注四大題材

中共召開20屆四中全會 習近平思想 今年主旋律

相關新聞

習近平任命李詠箑為陸常駐WTO大使 接替李成鋼

中國大陸國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，對多名駐外大使進行任免，其中，免去李成鋼的中國常駐世界貿易組...

中共四中全會今召開 港媒料：至少遞補12名中央委員

中共20屆四中全會今（20）日登場，預料除了將審議十五五規劃（2026至2030年）建議文件外，還將涉及高層人事相關議題...

中共四中今登場 新華社：2035年實現社會主義現代化

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）20日至23日在北京召開，會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展...

香港機場傳重大事故 貨機降落時疑似撞地勤車釀2死

據香港星島日報與香港電台報導，香港國際機場今日（20日）凌晨發生一起罕見的飛航事故。一架由杜拜飛抵香港的貨機降時疑似衝出...

中共20屆四中全會登場 聚焦科技自主 半導體、AI、量子為重中之重

中共20屆四中全會今（20）日登場，預計將審議十五五規劃（2026至2030年）建議文件，為大陸未來五年經濟社會發展目標...

中共召開20屆四中全會 市場關注四大題材

中共今（20）日起將召開第20屆四中全會， 審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能推出新政策措施，市場關注四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。