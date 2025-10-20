分析：中共四中全會至少遞補12名中委

中共20屆四中全會今天在北京開幕，港媒分析，全會除了聚焦規畫未來5年經濟發展的「十五五」外，還涉及高層人事，預料至少遞補12名中委。

星島日報今天刊文表示，中共中央政治局委員、軍委副主席何衛東等9名上將，在四中前夕被開除黨籍、軍籍，中央軍委領導層會否增補成員備受關注。

文章指出，據不完全統計，過去1年有10多名中央委員落馬，預料四中全會至少遞補12名中委。

據指出，9名被懲處的上將除了何衛東，還包括中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧。

文章表示，除了王厚斌，其他8名上將都是中央委員；20屆中央委員有205人，候補委員171人。

根據中共黨章，對中央委員或候補委員給以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍處分，須由中央委員會全會2/3以上多數決定。因此，8名上將開除黨籍的處分，將在四中全會追認。

文章並指出，也是中委的中央軍委後勤保障部部長張林被罷免中國全國人大代表職務，農業農村部前部長唐仁健和山西前省長金湘軍已被開除黨籍和公職，去年12月非正常死亡的前海關總署署長俞建華也是中委。按條例，中委出缺，將由候補委員遞補。換言之，四中全會至少遞補12名中委。