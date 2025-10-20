中共四中全會今召開 港媒料：至少遞補12名中央委員

中共20屆四中全會今（20）日登場，預料除了將審議十五五規劃（2026至2030年）建議文件外，還將涉及高層人事相關議題。香港《星島日報》20日刊出「中國觀察」專欄文章分析，中共中央軍委多名上將被處分，四中全會料追認處分並至少遞補12名中央委員，高層軍方與地方領導人事布局備受關注。

上述文章寫到，中共中央政治局委員、軍委副主席何衛東等九名上將，在中共四中全會前夕被開除黨籍、軍籍，中央軍委領導層會否增補成員備受關注。據不完全統計，過去一年有十幾名中央委員落馬，四中料至少遞補12名中委。

文章指出，九名被懲處的上將除了何衛東，還包括：中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

文章還表示，除了王厚斌，其他八名上將均為中央委員。二十屆中央委員有205人，候補委員171人。根據中共黨章，對中央委員或候補委員給以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍處分，須由中央委員會全會三分二以上多數決定。因此，八上將開除黨籍的處分，將在四中全會追認。

除了上述八名來自軍方的中共中央委員，文章提到，也是中委的中央軍委後勤保障部部長張林被罷免全國人大代表職務，農業農村部原部長唐仁健和山西原省長金湘軍已雙雙被開除黨籍和公職，去年12月非正常死亡的原海關總署署長俞建華也是中委。按條例，中委出缺將由候補委員遞補；換言之，四中全會料至少遞補12名中委。

在此同時，還有多名中委也可能在四中全會遭懲處。文章點出，中共中央對外聯絡部原部長劉建超、工信部原部長金壯龍、中央軍民融合辦原常務副主任雷凡培已被免職，動向不明。三名近期官宣落馬的中委，包括中國證監會原主席易會滿、原廣西主席藍天立、原內蒙古主席王莉霞，目前尚未公布遭「雙開」，也有可能留到下次中央全會才處置。

文章最後寫道，何衛東落馬，再加上已被撤職的原國防部部長李尚福和苗華，中央軍委七人班子僅剩四人。同時，外界關注軍委委員劉振立或張升民會否升任軍委副主席，國防部長董軍會否擔任軍委委員。