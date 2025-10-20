中共四中今登場 新華社：2035年實現社會主義現代化

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）20日至23日在北京召開，會議將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（十五五規劃）。新華社指出，中國將通過「十四五」「十五五」「十六五」三個五年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化。

新華社19日深夜發表題為「確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展—寫在黨的二十屆四中全會召開之際」的6,000餘字長文。文章稱，2021年至2025年，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

2026年至2030年，圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。

文章稱，站在「兩個一百年」（2021年中共建黨100年、2049年中共建政100年）奮鬥目標的歷史交匯點，這次全會將「十四五」規劃與2035年遠景目標統籌考慮，為未來中國經濟社會發展勾勒邏輯主線。

新華社整理過去五年中共中央總書記習近平相關談話，提出中國經濟社會發展的「根本遵循」，包括：推動經濟社會發展綠色轉型；統籌發展和安全，糧食、能源、產業、國防等安全基礎進一步夯實；促進全體人民共同富裕等。

新華社表示，中國將通過「十四五」「十五五」「十六五」三個五年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化，實現「兩步走」戰略安排的第一步。「十五五」，正是承上啟下的關鍵五年，也是踏上新征程後中共中央著手制定的第一個五年規劃。

所謂「兩步走」戰略是中共十九大報告提出，「從現在到2020年，是全面建成小康社會決勝期；從2020年到本世紀中葉，分兩個階段來安排：第一個階段，從2020年到2035年，基本實現社會主義現代化；第二個階段，從2035年到本世紀中葉，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。」

文章稱，9月29日召開的中共中央政治局會議提出「十五五」時期經濟社會發展的要求：「必須堅持黨的全面領導」「堅持人民至上」「堅持高質量發展」「堅持全面深化改革，擴大高水平開放」「堅持有效市場和有為政府相結合」「堅持統籌發展和安全」。

新華社指出，通過編制實施「十五五」規劃，中國將更好發揮有效市場和有為政府作用，以有效市場提高資源配置效率，以有為政府彌補市場失靈。同時，謀劃「十五五」的發展，現代化建設成果將更多更公平惠及全體人民。

文章最後表示，「百年變局加速演進，機遇和挑戰之大都前所未有。」中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。中國式現代化有目標、有規劃、有戰略，一定會實現。