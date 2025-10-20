香港機場傳重大事故 貨機降落時疑似撞地勤車釀2死

據香港星島日報與香港電台報導，香港國際機場今日（20日）凌晨發生一起罕見的飛航事故。一架由杜拜飛抵香港的貨機降時疑似衝出跑道與地勤車相撞，飛機部分機身墜海，地勤車30歲地勤人員被救起時已身亡，40多歲司機送院後死亡。香港機管局預計上午10時將召開記者會說明情況。

星島日報指出，香港民航處表示，香港國際機場今日凌晨約3時50分發生一起事故。一架由阿拉伯聯合大公國阿勒馬克圖姆國際機場飛抵香港的B744貨機（航班編號UAE9788）在北跑道降落後出現偏離情況滑出海面。空管人員隨即按既定機制通知機場管理局及其他救援單位。

初步資料顯示，機上四名機組人員已獲救送院，四人並無大礙。另兩名地面工作人員受事故影響墮海。香港國際機場北跑道因事故關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作。

香港民航處稱，高度關注此次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。

香港電台指出，根據香港機場管理局網頁資料，這架貨機原定預計抵港時間為今日凌晨4時03分。