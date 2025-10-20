陸中央關鍵職位傳調整

中共20屆四中全會，不論是按慣例還是依現狀，人事本應是重要內容之一，但今次會議要把主要關注集中到第十五個五年規劃上，人事要低調讓道，其中軍方人事是會前排雷，地方人事提前補位，中央層面傳仍有個別關鍵職位的調整。

中共一屆中央委員會通常開七次中央全會，四中就被視為「中程會議」，即一屆過半要總結，又為下屆提前作必要準備。

慣例上，四中過去聚焦中共黨建，同時重要的人事鋪墊此時動手，重要人事調整或接班人選這時登場，如江澤民是在13屆四中全會上取代趙紫陽，出任中共總書記；16屆四中，江辭中央軍委主席，胡錦濤正式接班。

但預計今次中央全會，人事議題要輕拿輕放，主要有三個理由，一是目前看來，中共21大前沒有大面積新老交替的要求，只會有個別人個別職位的調整，所以應不會有接班人或接班團隊的預登場；二是過往在中共五中全會審議的五年規劃建議事宜，今次因全會期拖後而放到四中，五年規劃又是法定大事，更要聚精會神；三是中央委員會成員出事太多，處理太集中，觀感不佳。

在四中召開前夕，先對中央軍委副主席何衛東、軍委委員苗華等九名高級將領作出軍紀處分，其中共黨紀處分再交四中追認。今次以內蒙古自治區書記和主席出事，需要補位又引動連鎖人事安排，如廣東省長王偉中升任內蒙古書記、江蘇省長許昆林升任遼寧省委書記等，就牽動內蒙、廣東、深圳、江蘇、遼寧等地方人事系列變動，稍後還可能有上海、福建等地方主官調整。

最後看中央，最受矚目的即可能調上海市委書記陳吉寧進京，出任中共中央辦公廳主任，同時補進中共中央書記處工作。中共中央政治局常委蔡奇因今年12月滿70，不再兼任中央辦公廳的具體工作，專心主持中共中央書記處、中央國安委日常工作。

61歲的陳吉寧如得此安排，就可能成為中共21大人事安排棋局中，率先一步。