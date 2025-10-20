快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

中共召開20屆四中全會 習近平思想 今年主旋律

經濟日報／ 香港特派員李春／專題報導
中共中央總書記習近平。（美聯社）
中共中央總書記習近平。（美聯社）

中共召開20屆四中全會，預計是「開會三件事」，即舉旗幟、畫藍圖、修框架；這三件事分別代表思想理論、方針政策、國際戰略。

中共政治傳統，會議越重要，越要先解決舉甚麼旗幟、走甚麼道路的問題。

中共建政以來，旗幟甚多，主義有馬克思列寧，思想有毛澤東，特色主義有鄧小平，重要理論有江澤民，發展觀有胡錦濤，大多時候要列出前人，以顯示其歷史傳承和發展。今次四中全會將打出的旗幟是「習近平思想」。

「習近平思想」在今次四中登場，有三個不同，一是不會再囉哩囉嗦列出一大串主義思想理論，這應是認為已沒必要去講來源和傳承；二是也不再加前綴，也不去找替代，就是思想和名字那五個字，跟毛澤東看齊；三是過去一打旗幟，必強調其政治宣言、思想綱領、行動指南三大重要性，今次會前傳出，理論家為其有具體定位，即「推進強國建設、民族復興偉業的強大精神力量」。

今次「習近平思想」出台，有一波波理論準備，直到四中前夕，還在整理「習近平文化思想」、「習近平歷史思想」，說明是一個理論工程。

再看畫藍圖，即四中的核心議程，主要審議有關第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議。今次藍圖會如何畫呢，主要還是定目標、定方針、定政策、定任務，可稱為四定。

最後看看修框架。這不在議程內，但會貫穿會議始終，這有領導人的要求在先，即今次制定第十五個五年規劃，都要以「全球視角」進行，最終修復甚至重搭國際戰略框架。

習近平 中共

延伸閱讀

何衛東等九上將落馬 港媒：四中全會或涉中央軍委調整

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

相關新聞

大陸四中全會登場 定調習思想…十五五規畫重全球視角

中國傳統俗語說「開門七件事」，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，那說的是日常所需。中共召開重要會議，也會理出個輕重緩急，今次開...

陸四中全會／防美卡脖子 「科技自立」變熱詞

中共廿屆四中全會廿日登場，會議將審議十五五（二○二六至二○三○年）規畫建議文件，為大陸未來五年經濟社會發展目標定調。在中...

陸四中全會／上海市委書記陳吉寧 是否進京受矚

中共廿屆四中全會，不論是按慣例還是依現狀，人事本應是重要內容之一，但今次會議要把主要關注集中到第十五個五年規畫上，人事要...

中共20屆四中全會登場 聚焦科技自主 半導體、AI、量子為重中之重

中共20屆四中全會今（20）日登場，預計將審議十五五規劃（2026至2030年）建議文件，為大陸未來五年經濟社會發展目標...

中共召開20屆四中全會 市場關注四大題材

中共今（20）日起將召開第20屆四中全會， 審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能推出新政策措施，市場關注四大...

大陸控美國網攻「北京時間」 台灣也是陣地

大陸國安部昨聲稱，近期破獲一起美國重大網路攻擊案，掌握美國安局網路攻擊入侵中國國家授時中心的鐵證，試圖影響「北京時間」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。