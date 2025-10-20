中共召開20屆四中全會 習近平思想 今年主旋律

中共召開20屆四中全會，預計是「開會三件事」，即舉旗幟、畫藍圖、修框架；這三件事分別代表思想理論、方針政策、國際戰略。

中共政治傳統，會議越重要，越要先解決舉甚麼旗幟、走甚麼道路的問題。

中共建政以來，旗幟甚多，主義有馬克思列寧，思想有毛澤東，特色主義有鄧小平，重要理論有江澤民，發展觀有胡錦濤，大多時候要列出前人，以顯示其歷史傳承和發展。今次四中全會將打出的旗幟是「習近平思想」。

「習近平思想」在今次四中登場，有三個不同，一是不會再囉哩囉嗦列出一大串主義思想理論，這應是認為已沒必要去講來源和傳承；二是也不再加前綴，也不去找替代，就是思想和名字那五個字，跟毛澤東看齊；三是過去一打旗幟，必強調其政治宣言、思想綱領、行動指南三大重要性，今次會前傳出，理論家為其有具體定位，即「推進強國建設、民族復興偉業的強大精神力量」。

今次「習近平思想」出台，有一波波理論準備，直到四中前夕，還在整理「習近平文化思想」、「習近平歷史思想」，說明是一個理論工程。

再看畫藍圖，即四中的核心議程，主要審議有關第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議。今次藍圖會如何畫呢，主要還是定目標、定方針、定政策、定任務，可稱為四定。

最後看看修框架。這不在議程內，但會貫穿會議始終，這有領導人的要求在先，即今次制定第十五個五年規劃，都要以「全球視角」進行，最終修復甚至重搭國際戰略框架。