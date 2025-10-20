中共召開20屆四中全會 市場關注四大題材

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

中共今（20）日起將召開第20屆四中全會， 審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能推出新政策措施，市場關注四大題材，包括：反內捲、科技、消費及人民幣全球化。

十五五規劃詳細內容將於2026年3月才公布，但當前投資人擔憂美中貿易衝突升高，因此將密切觀察會後的簡報內容，希望在可能舉行的「川習會」之前，先解讀當局的各種政策新訊息。

彭博資訊盤點基金經理人關注的四大題材：首先，投資人將觀察北京「反內捲」運動的任何新進展，以限制企業間的割喉式競爭及價格戰。這項運動的目的是反制通縮，並對鋼鐵、太陽能及汽車等類股有利。

另一項可能嘉惠股市的政策行動為科技創新（晶片、機器人）。受惠於人工智慧（AI）題材，MSCI中國指數今年來已上漲約30%，是2017年來同期最強漲勢。英黎世GAM投資管理公司經理人柯提西表示，一些科技股價格有些偏貴，但仍是陸股最有機會的領域。

中國大陸總理李強在四中全會之前，再度強調消費支出將扮演更重要的角色，暗示當局將降低對出口的依賴。分析指出，任何短期的促進消費措施也有望帶來驚喜，因為市場還沒預先反映激進的刺激消費措施。

外匯交易商正觀察北京是否會進一步使力推動人民幣在全球的流通。渣打銀行經濟學者的研究報告指出，「我們預期十五五規劃將會微調人民幣全球化的說法，更加主動地促進人民幣的使用及地位」，可能提出促進人民幣跨境支付的計畫。

