中共20屆四中全會登場 聚焦科技自主 半導體、AI、量子為重中之重

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導
中共四中全會將審議「十五五」規劃，聚焦「突破關鍵核心技術」。（路透）
中共四中全會將審議「十五五」規劃，聚焦「突破關鍵核心技術」。（路透）

中共20屆四中全會今（20）日登場，預計將審議十五五規劃（2026至2030年）建議文件，為大陸未來五年經濟社會發展目標定調。

專家分析，十五五規劃將聚焦科技創新、綠色轉型與民生福祉，「突破關鍵核心技術」為首要目標。在美中爭霸大背景不變下，未來五年必持續加大追求科技自主，避免受制於他國，尤其半導體、人工智慧、量子技術等領域。

中經院第一研究所副所長吳佳勳指，十五五規劃建議的政策方向，可從近期人民日報於9月30日至10月7日連續刊出八篇署名文章窺見端倪。

文章坦言大陸經濟面臨大循環阻礙、企業經營困難與房市波動等挑戰，後續將以高品質發展推動內循環、產業升級與科技自主，同時強化對外開放。

吳佳勳研判，十五五規劃可能強調國家安全與中共黨的領導；推動科技自主與中國式現代化；提振內需消費並改善民生，前期側重穩增長與抑制無序競爭，並持續推進綠色低碳與數位化轉型。首先圍繞國家安全與維繫中共領導，將國安納入經濟、科技、社會、資訊、法律及治理等領域，涉及制度設計、科技突破與戰略性資源配置。其次，未來五年必持續加大追求科技自主，避免受制於他國。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，當前大陸面臨的挑戰已轉向軟性問題，尤其是生產力、內需市場與科技研發。

張弘遠指出，科技研發「卡脖子」問題是十五五規劃重點，在全球競爭與美中科技對抗下，人工智慧、生物科技、太空及電動車等領域的創新應用，將透過各省部委自主規劃與國家資源整合，形成「百花齊放、逐鹿中原」的布局。

彭博指，北京承諾將透過發展新質生產力、加強科技創新、深化改革與擴大開放，推動經濟成長並確保現代化成果更公平共享。

路透稱，北京當前面臨房地產低迷造成的通縮壓力、消費者信心受挫及製造業產能過剩問題。市場關注北京如何在產業政策與內需刺激間取得平衡，同時考慮新版「中國製造2025」對高端科技的推動。

瑞銀高級中國經濟學家張寧指，十五五規劃預計延續十四五多數目標，降低碳排放強度，推進城鎮化、創新、民生與環保；隱性GDP增長目標可能下調至4.5%至5％。並聚焦反內捲、統一大市場、提升居民收入與完善社保，同時關注對外開放、企業出海與財稅改革等。

