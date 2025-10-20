陸四中全會中央軍委增選？外界關注

大陸國防部十七日公布包括軍委副主席何衛東等九名上將被開除黨籍軍籍，解放軍報十八日則發表評論，強調只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。港媒關注四中全會是否增選中央軍委委員或軍委副主席。

香港星島日報指，九名上將落馬是大陸改革開放以來，頭一回有如此多高級將領同時被開除黨籍和軍籍，也是第一次有軍委副主席在任上被懲處，令人震撼。被開除將領人數之多、位階之高，前所未有。報導指，九上將大多出身原南京軍區，多人來自駐閩卅一集團軍。火箭軍從魏鳳和、周亞寧、李玉超到王厚斌，四任司令員都出事。

何衛東落馬，加上已被撤職的前國防部長李尚福和政治工作部主任苗華，中共中央軍委七人班子僅剩四人，包含軍委主席習近平、副主席張又俠、委員劉振立和張升民。

ＢＢＣ報導，美國亞洲協會政策研究所中國精英政治專家牛犇指，習近平正通過相關人事案整肅高層，意在展現權力。