大陸四中全會 上海市委書記陳吉寧是否進京受矚

中共廿屆四中全會，不論是按慣例還是依現狀，人事本應是重要內容之一，但今次會議要把主要關注集中到第十五個五年規畫上，人事要低調讓道，其中軍方人事是會前排雷，地方人事提前補位，中央層面傳仍有個別關鍵職位的調整。

四中過去聚焦中共黨建，重要人事調整或接班人選這時登場，如江澤民十三屆四中全會取代趙紫陽，出任中共總書記；十六屆四中江辭中央軍委主席，胡錦濤正式接班。

依現狀，中共廿大後因貪腐等問題被查處的省市地方大員、軍方高級將領罕有的多，相當數量是本屆中央委員會成員，依中共黨章和政治傳統，這些人的問題要向中央委員會交待，作出結論或「補辦手續」即完成黨紀處理追認。

但預計今次中央全會，人事議題要輕拿輕放，主要有三個理由，一是目前中共廿一大前沒有大面積新老交替的要求，只會有個別人個別職位的調整，所以應不會有接班人或接班團隊的預登場；二是過往在中共五中全會審議的五年規畫建議事宜，今次因全會期拖後而放到四中，五年規畫又是法定大事，更要聚精會神；三是中央委員會成員出事太多，處理太集中，觀感不佳。

在此狀態下，對問題軍方高級將領改變處置手法，是以在四中召開倒數時刻，先有以人大常委會程序，分批免去部分高級將領的人大代表職，以及由軍紀處置程序，先對中央軍委副主席何衛東、軍委委員苗華等九名高級將領作出軍紀處分，黨紀處分再交四中追認。

再看地方，基本是「一個蘿蔔一個坑」，省級地方和重要城市書記、省市長一般是中央委員會成員，其地方職務一般不應缺位，有出事者或有換位時要迅速補位。今次以內蒙古自治區書記和主席出事，需要補位又引動連鎖人事安排，如廣東省長王偉中升任內蒙古書記、江蘇省長許昆林升任遼寧省委書記等，就牽動內蒙、廣東、深圳、江蘇、遼寧等人事系列變動，稍後還可能有上海、福建等地方主官調整。

傳陳有望接棒蔡奇

最後看中央。有說中共中央最高陣容會保持大盤穩定，但可能在全會後作出部分中央機構人事調整。最受矚目的即可能調上海市委書記陳吉寧進京，出任中共中央辦公廳主任，同時補進中共中央書記處工作。中共中央政治局常委蔡奇因今年十二月滿七十，不再兼任中央辦公廳的具體工作，專心主持中共中央書記處、中央國安委日常工作。六十一歲的陳吉寧如得此安排，就可能成為中共廿一大人事安排棋局中，率先一步。