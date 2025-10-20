聽新聞
0:00 / 0:00

大陸四中全會登場！定調習思想 十五五規畫重全球視角

聯合報／ 香港特派員李春／專題報導

中國傳統俗語說「開門七件事」，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，那說的是日常所需。中共召開重要會議，也會理出個輕重緩急，今次開廿屆四中全會，預計是「開會三件事」，即舉旗幟、畫藍圖、修框架；這三件事分別代表思想理論、方針政策、國際戰略。

中共建政以來，旗幟甚多，主義有馬克思列寧，思想有毛澤東，特色主義有鄧小平，重要理論有江澤民，發展觀有胡錦濤，大多時候要列出前人，以顯示其歷史傳承和發展。今次四中全會將打出的旗幟是「習近平思想」。

「習近平思想」在今次四中登場，有三個不同，一是沒必要去講來源和傳承；二是不再加前綴，也不找替代，就是跟毛澤東看齊；三是今次「習近平思想」出台，有一波波理論準備，直到四中前夕，還在整理「習近平文化思想」、「習近平歷史思想」，說明是一個理論工程。

再看畫藍圖，今次如何畫呢，主要還是定目標、定方針、定政策、定任務，可稱為四定。

定目標，主要粗線條的目標，即是「中國經濟在現有發展基礎上，錨定二○三五年基本實現社會主義現代化這一前進目標」。

再看定方針，將突出三個理論提法，一是堅持以人民為中心的發展思想、充分調動各方面積極性，是經濟長期穩定發展的力量之源；二是把中國特色社會主義制度與市場經濟有機結合起來；三是超大規模市場和創新驅動發展相互促進、良性循環，是經濟長期穩定發展的強大引擎。

再看定政策有三點，即產業轉型升級、科技創新和人才紅利、消費擴容升級等政策。至於任務，都是跟著目標、方針和政策，通常會有九大或十大任務。

最後看看修框架。這不在議程內，但會貫穿會議始終，這有領導人的要求在先，即今次制定第十五個五年規畫，都要以「全球視角」進行，最終修復甚至重搭國際戰略框架。

學者促重搭戰略框架

引北京學者判斷，一是美國霸權正緩慢而持續衰退，但仍透過關稅、技術封鎖等全力打壓中國。另一是指美國經濟正站在衰退邊緣，政府停擺、貿易保護主義、政治內耗與市場信心脆弱形成惡性循環。中方需保持警惕，平衡風險與機遇，守住防線。

問題在如何修復甚至重搭國際戰略框架。老學者有新建議，一是對美以規則對規則、邏輯對邏輯、行動對行動；二是以戰時狀態緊迫感，採取緊急措施補短板，避免被卡脖子，也增強對美優勢領域反擊。仔細品，這些已落實國務院各部，特別是商務部、海關總署和發改委的行動中。

習近平 美中關係 共產黨

延伸閱讀

何衛東等九上將落馬 港媒：四中全會或涉中央軍委調整

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

相關新聞

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提九二共識與反台獨

中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。賀電指出，多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同...

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

香港星島日報報導，近期社交媒體流傳大陸前國務委員、外交部長秦剛近日公開亮相，與多人合影的照片。秦剛疑似參加第28屆北京國...

楊振寧辭世／中學就立志拿諾獎 奧本海默曾推薦當接班人

諾貝爾物理學獎得主楊振寧讀中學時就立志要拿諾貝爾獎，他不僅達成他的目標，還成為包括中美俄英日港台等十多個國家與地區的院士...

影／陸控美發動時間戰！無所不用其極擾亂「北京時間」

北京指控美國對中國發動「時間戰」。大陸國家安全部19日發文稱，近期，破獲一起美國重大網路攻擊案，掌握美國國家安全局網絡攻...

陸四中全會中央軍委增選？外界關注

大陸國防部十七日公布包括軍委副主席何衛東等九名上將被開除黨籍軍籍，解放軍報十八日則發表評論，強調只要搞腐敗就絕不姑息，沒...

大陸四中全會登場！定調習思想 十五五規畫重全球視角

中國傳統俗語說「開門七件事」，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，那說的是日常所需。中共召開重要會議，也會理出個輕重緩急，今次開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。