大陸四中全會登場！定調習思想 十五五規畫重全球視角

中國傳統俗語說「開門七件事」，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，那說的是日常所需。中共召開重要會議，也會理出個輕重緩急，今次開廿屆四中全會，預計是「開會三件事」，即舉旗幟、畫藍圖、修框架；這三件事分別代表思想理論、方針政策、國際戰略。

中共建政以來，旗幟甚多，主義有馬克思列寧，思想有毛澤東，特色主義有鄧小平，重要理論有江澤民，發展觀有胡錦濤，大多時候要列出前人，以顯示其歷史傳承和發展。今次四中全會將打出的旗幟是「習近平思想」。

「習近平思想」在今次四中登場，有三個不同，一是沒必要去講來源和傳承；二是不再加前綴，也不找替代，就是跟毛澤東看齊；三是今次「習近平思想」出台，有一波波理論準備，直到四中前夕，還在整理「習近平文化思想」、「習近平歷史思想」，說明是一個理論工程。

再看畫藍圖，今次如何畫呢，主要還是定目標、定方針、定政策、定任務，可稱為四定。

定目標，主要粗線條的目標，即是「中國經濟在現有發展基礎上，錨定二○三五年基本實現社會主義現代化這一前進目標」。

再看定方針，將突出三個理論提法，一是堅持以人民為中心的發展思想、充分調動各方面積極性，是經濟長期穩定發展的力量之源；二是把中國特色社會主義制度與市場經濟有機結合起來；三是超大規模市場和創新驅動發展相互促進、良性循環，是經濟長期穩定發展的強大引擎。

再看定政策有三點，即產業轉型升級、科技創新和人才紅利、消費擴容升級等政策。至於任務，都是跟著目標、方針和政策，通常會有九大或十大任務。

最後看看修框架。這不在議程內，但會貫穿會議始終，這有領導人的要求在先，即今次制定第十五個五年規畫，都要以「全球視角」進行，最終修復甚至重搭國際戰略框架。

學者促重搭戰略框架

引北京學者判斷，一是美國霸權正緩慢而持續衰退，但仍透過關稅、技術封鎖等全力打壓中國。另一是指美國經濟正站在衰退邊緣，政府停擺、貿易保護主義、政治內耗與市場信心脆弱形成惡性循環。中方需保持警惕，平衡風險與機遇，守住防線。

問題在如何修復甚至重搭國際戰略框架。老學者有新建議，一是對美以規則對規則、邏輯對邏輯、行動對行動；二是以戰時狀態緊迫感，採取緊急措施補短板，避免被卡脖子，也增強對美優勢領域反擊。仔細品，這些已落實國務院各部，特別是商務部、海關總署和發改委的行動中。