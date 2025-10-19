村山富市逝世 習近平致唁電籲日方恪守談話精神

快訊

中央社／ 台北19日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

日本首相村山富市17日逝世，中國國家主席習近平今天對此向日本首相石破茂致唁電並藉此喊話，指日本應當恪守「村山談話」精神，並希望日方與中方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，攜手全面推進中日戰略互惠關係發展。

村山富市17日在日本大分市的醫院因衰老去世，享壽101歲。新華社報導，習近平在唁電中，首先對村山富市逝世表示哀悼，並向其遺屬表示慰問。接著指村山是日本富有正義感的政治家，也是「中國人民的老朋友」，長期致力於中日友好事業。

習近平說，1995年村山作為時任日本首相，就歷史問題發表正式談話，承認並深刻反省日本侵略戰爭和殖民統治歷史，向受害國道歉。

他提到，「村山談話」的精神應當恪守，希望日方與中方相向而行，「以史為鑑、面向未來」，維護雙邊關係政治基礎，攜手全面推進中日戰略互惠關係發展。

1995年8月15日正值日本在二戰宣布投降50週年，時任日本首相的村山富市正式發表「村山談話」，指日本願意正視歷史、承認侵略，並深刻反省和道歉。

日本 山富 關係

