北京本周「四中全會」聚焦四題材：反內卷、科技、消費及人民幣全球化

中國大陸中共中央委員會20日起將召開第20屆「四中全會」， 審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能將推出新政策措施，以延伸股市八年來最強漲勢，並推升人民幣匯率。

「十五五規劃」的詳細內容將於2026年3月才會公布，但當前投資人擔憂美中貿易衝突升高，因此將密切觀察會後的簡報內容，希望在可能舉行的「川習會」之前，先解讀當局的各種政策新訊息。

儘管投資人的期望不高，「四中全會」卻可能有助延續陸股的漲勢，尤其是科技、太陽能及消費類股。受惠於人工智慧（AI）題材，MSCI中國指數今年來已上漲約30%，是2017年來同期最強漲勢。北京若有任何與維穩人民幣匯率、或推動人民幣全球化的政策，也可能使市場預期中國人民銀行（中國大陸央行）將設法使人民幣匯率「撥亂回穩」。

新加坡Allspring全球投資公司經理人蓋瑞．陳（音譯）表示，在「新生產力」大旗下，預期供給面政策仍將是當局的優先要務。任何短期的促進消費措施也有望帶來驚喜，因為市場還沒預先反映激進的刺激消費措施。