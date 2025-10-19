北京本周「四中全會」聚焦四題材：反內卷、科技、消費及人民幣全球化
中國大陸中共中央委員會20日起將召開第20屆「四中全會」， 審議第15個「五年規劃」（十五五規劃），預料可能將推出新政策措施，以延伸股市八年來最強漲勢，並推升人民幣匯率。
「十五五規劃」的詳細內容將於2026年3月才會公布，但當前投資人擔憂美中貿易衝突升高，因此將密切觀察會後的簡報內容，希望在可能舉行的「川習會」之前，先解讀當局的各種政策新訊息。
儘管投資人的期望不高，「四中全會」卻可能有助延續陸股的漲勢，尤其是科技、太陽能及消費類股。受惠於人工智慧（AI）題材，MSCI中國指數今年來已上漲約30%，是2017年來同期最強漲勢。北京若有任何與維穩人民幣匯率、或推動人民幣全球化的政策，也可能使市場預期中國人民銀行（中國大陸央行）將設法使人民幣匯率「撥亂回穩」。
新加坡Allspring全球投資公司經理人蓋瑞．陳（音譯）表示，在「新生產力」大旗下，預期供給面政策仍將是當局的優先要務。任何短期的促進消費措施也有望帶來驚喜，因為市場還沒預先反映激進的刺激消費措施。
彭博資訊盤點基金經理人關注的四大題材：
反內捲
投資人將觀察北京「反內卷」運動的任何新進展，以限制企業間的割喉式競爭及價格戰。這項運動的目的是反制通縮，並對鋼鐵、太陽能及汽車等類股有利。這項運動的範例就是暫時緩解鋰礦的產能過剩，已推升相關類股。贛鋒鋰業集團今年股價已上漲逾1倍，天齊鋰業在香港上市的股價也上漲約80%。
瑞銀投資銀行香港研究部門主管James Wang指出，「反內捲」是企業獲利能力的關鍵；如果政府更加重視這項運動，一些相關類股可能上漲，尤其是太陽能及鋰業類股。
晶片、機器人
另一項可能嘉惠股市的政策行動為科技創新。北京一直致力於降低對外國科技的依賴，要求本地企業避免使用輝達（NVIDIA）晶片。今年來中國大陸晶片業者股價強勁，例如香港上市的華宏半導體已大漲250%，中芯國際也漲117%。機器人製造廠商優必選科技公司上漲近123%。
英黎世GAM投資管理公司經理人柯提西表示，一些科技股價格有些偏貴，但仍是陸股最有機會的領域。
消費部門
中國大陸總理李強在四中全會之前，再度強調消費支出將扮演更重要的角色，暗示當局將降低對出口的依賴。北京已推出多項措施刺激內需，包括幼童照顧補貼，老人照料改革，及消費品以新換舊計畫。這些行動有助於阿里健康及海信視像等個股上漲。
摩根大通（小摩）策略師團隊最近指出，「我們重申推薦買進中國一些新的消費股，因為黃金周期間民眾旅遊支出溫和，已使投資人對當局支持國內消費的政策期望升高。這對高品質消費股是一個具有吸引力的進場點」。小摩並點名泡泡瑪特的股價在最近回檔之後，已具有吸引力。
人民幣全球化
外匯交易商正觀察當局是否會進一步使力推動人民幣在全球的流通。渣打銀行經濟學者的研究報告指出，「我們預期十五五規劃將會微調人民幣全球化的說法，更加主動地促進人民幣的使用及地位」，可能提出促進人民幣跨境支付的計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言