影／陸控美發動時間戰！無所不用其極擾亂「北京時間」

北京指控美國對中國發動「時間戰」。大陸國家安全部19日發文稱，近期，破獲一起美國重大網路攻擊案，掌握美國國家安全局網絡攻擊入侵中國「國家授時中心」的鐵證，意圖擾亂「北京時間」正常運作，央視並將之稱為美國對華「時間戰」。

央視旗下新媒體《玉淵譚天》引述專家說法指出，「時間戰」在現代戰爭中十分重要。現在是一個網路社會，授時系統一旦亂了，「你打仗都打不了，你什麼『北斗』（陸版衛星導航系統）啊、指揮系統就都全都亂了！」

大陸國家安全部微信公眾號19日發文指出，大陸國家授時中心位於陜西省西安市，承擔「北京時間」的產生、保持和發播任務，為大陸全國通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。

文章表示，相關設施一旦遭受網攻破壞，將影響「北京時間」的安全穩定運行，引發網路通信故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果，甚至可能導致國際時間陷入混亂，危害損失難以估量。

大陸國家安全部稱，經調查發現，美國國家安全局針對大陸國家授時中心的網攻活動蓄謀已久，呈現遞進式、體系化特點。2022年3月25日起，美國國家安全局利用某境外品牌手機簡訊服務漏洞，秘密網攻控制大陸國家授時中心多名工作人員的手機終端，竊取手機內存儲的敏感資料。

2023年4月18日起，美國國家安全局多次利用竊取的登錄憑證，入侵大陸國家授時中心電腦，刺探該中心網路系統建設情況。

2023年8月至2024年6月，美國國家安全局專門部署新型網路作戰平台，啟用42款特種網攻武器，對大陸國家授時中心多個內部網路系統實施高烈度網攻（Advanced Persistent Threat，簡稱「APT」），並企圖橫向滲透至高精度地基授時系統，預置癱瘓破壞能力。

大陸國家安全部表示，美國國家安全局網攻活動多選在北京時間深夜至凌晨發起，利用美國本土、歐洲、亞洲等地的虛擬專用伺服器作為「跳板」隱匿攻擊源頭，採取偽造數位證書繞過防毒軟體等方式隱藏攻擊行為，還使用了高強度的加密算法深度擦除攻擊痕跡，為實施網路攻擊滲透活動可謂無所不用其極。

央視新聞指出，美國對中國實施的網路攻擊是一種典型的國家級網路攻擊，國際上將這一行為簡稱「APT」。

上海交通大學信息內容分析技術國家工程中心主任李建華表示，目前網路攻擊呈現「APT化」特點，其目標和任務是監控其他國家的重要基礎設施，包括關鍵的重要信息系統。這種監控和遠程滲透乃至干擾、摧毀和破壞，對任何國家來講都是巨大的威脅。

若美國成功干擾「北京時間」會造成什麼影響？中國科學院國家授時中心綜合辦公室副主任魏棟指出，時間差1毫秒，變電站就會時序混亂，造成大面積的停電；時間差1微秒，國際股市的交易就可能會有幾千億的變化。

時間差1納秒，也就是10億分之1秒，北斗的定位精度就會差30公分，同時也會影響到人們日常通信，無線電載波無法同步，手機通話和上網無法實現；時間差1皮秒，也就是10萬億分之1秒，月壤採集車和嫦娥飛船的定位就會產生幾公里的偏差，並可能造成「嫦娥」無法成功返回。

大陸國家安全部痛批美國近年來一再踐踏國際網路空間規則，以美國國家安全局為首的間諜情報機關任性妄為，持續針對中國、東南亞、歐洲及南美洲等地實施網路活動，入侵控制關鍵基礎設施，竊取重要情報，監聽重點人員，肆意侵犯他國網路主權和個人隱私，嚴重危害全球網路空間安全。

大陸國家安全局並稱，美方還賊喊捉賊，屢屢渲染「中國網路威脅論」，脅迫他國炒作所謂「中國駭客攻擊事件」，制裁中國企業、起訴中國公民，妄圖混淆視聽，顛倒黑白。「鐵的事實證明，美國才是真正的『駭客帝國』，是網路空間的最大亂源」。