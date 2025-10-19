失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

香港星島日報報導，近期社交媒體流傳大陸前國務委員、外交部長秦剛近日公開亮相，與多人合影的照片。秦剛疑似參加第28屆北京國際音樂節，他身穿深色西裝，繫紅色領帶，與之前相比略微發福。但暫時沒有官方管道證實影中人是否真為秦剛本人。

這是秦剛「失蹤」兩年多以來，首次亮相。資料顯示，北京國際音樂節近日在天壇神樂署舉行。

據了解，現年60歲的秦剛出生於天津，曾任大陸外交部發言人、駐英國公使、新聞司長、禮賓司長，2018年升任外交部副部長。2021年7月擔任駐美大使。2022年底，秦剛接替王毅擔任大陸外交部部長，2023年3月當選國務委員，官至副國級，成為當時中共最年輕的黨和國家領導人。

但短短幾個月後，秦剛仕途驟變。2023年6月25日，他與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，就突然消失在公眾視野。7月底，秦剛被免去外交部長職務。三個月後，秦剛的國務委員職務也被免去。期間關於他的各種傳聞未曾止息，傳出他因桃色糾紛導致落虎、生病，甚至還有「被自殺」的傳聞。

華盛頓郵報早前曾報導，秦剛被安排到大陸外交部下屬的國有出版社「世界知識出版社」任職。但10日有北京消息人士表示，世界知識出版社確有一名職員「秦剛」，但只是同名同姓，前外長秦剛並未到該出版社工作。

秦剛在去年7月的中共二十屆三中全會中辭去中共中央委員，據信已「平安著陸」。當時的會議公報稱，全會決定，「接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980