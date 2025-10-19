快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提九二共識與反台獨

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。（美聯社）
中共中央總書記習近平19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。賀電指出，多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

新華社報導，習近平賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

報導稱，鄭麗文覆電，對習近平總書記表示感謝。她表示，海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

此前朱立倫當選國民黨主席，習近平也有發出賀電；朱立倫則在回覆電文中表示，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，加強交流合作。

中華民族 習近平 台獨

