前中國外長秦剛2年多未露面 傳出席北京音樂節

中央社／ 台北19日電
中國前國務委員兼外長秦剛。路透
社交媒體平台上流傳前中國外長秦剛近日與多人合照的照片，秦剛疑似參加第28屆北京國際音樂節，他身穿深色西裝、繫紅色領帶，秦剛與之前相比略顯發福。

香港星島日報報導，這是秦剛「失蹤」2年之後首次亮相。資料顯示，北京國際音樂節近日在天壇神樂署舉行。

秦剛在2022年底接替王毅擔任中國外交部部長，2023年3月當選國務委員，官至副國級，成為當時最年輕的黨和國家領導人。

不過他的仕途馬上出現轉變，2023年6月底他與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，突然消失在公眾視野。7月底，秦剛被免去外交部部長職務，王毅再度回歸外長之職。3個月後，秦剛的國務委員職務被免。

2024年7月中共20屆三中全會閉幕，秦剛辭去中共中央委員，根據當時的公報，全會決定，「接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務」，這樣的表述被認為秦剛「平安著陸」。

此前有消息表示，秦剛是因為「生活作風問題」落馬，並已受到內部處理。

秦剛曾任中國外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。2021年7月擔任駐美大使。

