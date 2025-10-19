聽新聞
0:00 / 0:00
楊振寧遺孀翁帆：有他多年的陪伴 我何其有幸！
我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，18日在北京逝世，享嵩壽103歲。楊振寧遺孀翁帆19日在光明日報四版發表一篇題為「他交出了一份滿意的答卷」的悼念短文。翁帆在文中說道，「有他多年的陪伴，我何其有幸！」
翁帆在文章中表示，「楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。」
翁帆表示，楊振寧在快滿90歲的時候曾寫下一首詩，她將其翻譯成中文如下：
「On Reaching Age Ninety
九十抒懷
Mine has been
我的一生是
A promising life，fully fulfilled,
沐光而行的一生，如斯如願；
A dedicated life，with purpose and principle,
理想奉獻的一生，不屈不折；
A happy life，with no remorse or resentment,
幸福圓滿的一生，無怨無悔。
And a long life……
福壽綿長……
Traversed in deep gratitude.
深深地感恩。」
翁帆說，「是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！」
「就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對著我們微笑。我們永遠可以從他哪裡找到自強不息、厚德載物的力量。」
翁帆是楊振寧第二任妻子，2004年12月24日聖誕前夕，28歲的翁帆與已高齡82歲的楊振寧註冊結婚。因兩人年齡相差54歲，使得這段婚姻一度引發外界熱議。如今在楊振寧離世後，翁帆明白告訴大家：「有他多年的陪伴，我何其有幸！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言