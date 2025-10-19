快訊

楊振寧遺孀翁帆：有他多年的陪伴 我何其有幸！

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
楊振寧遺孀翁帆19日在光明日報發表悼念短文表示，「有他多年的陪伴，我何其有幸！」圖為2018年5月10日，楊振寧與翁帆的新書《晨曦集》在北京清華大學高等研究院發表時，楊振寧深情地望著翁帆。（中新社）
楊振寧遺孀翁帆19日在光明日報發表悼念短文表示，「有他多年的陪伴，我何其有幸！」圖為2018年5月10日，楊振寧與翁帆的新書《晨曦集》在北京清華大學高等研究院發表時，楊振寧深情地望著翁帆。（中新社）

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，18日在北京逝世，享嵩壽103歲。楊振寧遺孀翁帆19日在光明日報四版發表一篇題為「他交出了一份滿意的答卷」的悼念短文。翁帆在文中說道，「有他多年的陪伴，我何其有幸！」

翁帆在文章中表示，「楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。」

翁帆表示，楊振寧在快滿90歲的時候曾寫下一首詩，她將其翻譯成中文如下：

「On Reaching Age Ninety

九十抒懷

Mine has been

我的一生是

A promising life，fully fulfilled,

沐光而行的一生，如斯如願；

A dedicated life，with purpose and principle,

理想奉獻的一生，不屈不折；

A happy life，with no remorse or resentment,

幸福圓滿的一生，無怨無悔。

And a long life……

福壽綿長……

Traversed in deep gratitude.

深深地感恩。」

翁帆說，「是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！」

「就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對著我們微笑。我們永遠可以從他哪裡找到自強不息、厚德載物的力量。」

翁帆是楊振寧第二任妻子，2004年12月24日聖誕前夕，28歲的翁帆與已高齡82歲的楊振寧註冊結婚。因兩人年齡相差54歲，使得這段婚姻一度引發外界熱議。如今在楊振寧離世後，翁帆明白告訴大家：「有他多年的陪伴，我何其有幸！」

