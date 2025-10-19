鄭麗文當選國民黨主席 陸媒：照見台主流民意真實樣態

中國國民黨黨主席選舉18日由鄭麗文高票當選，針對鄭麗文選前曾表示，台灣要在「九二共識」基礎上重新大力推動兩岸交流對話。陸官媒環球網評論指出，該立場不僅符合兩岸發展的方向，更契合台灣「主流民意」的鮮明訴求。環球網並稱，這次國民黨主席選舉結果，再次照見台灣主流民意的真實樣態。

鄭麗文當選，外界關注大陸官方反應與輿論。18日晚間，環球網刊出署名「北平鋒」的評論文章表示，堅守中國身分認同，是台灣一切政治經濟社會活動走正道、行大道的最好保證。

文章指出，這次中國國民黨主席選舉結果，再次照見台灣主流民意的真實樣態。鄭麗文在競選中明確主張「要和平、要發展」、「我是台灣人，也是中國人」、「支持一個中國」，這些立場契合了台灣同胞的核心訴求，也讓她贏得了更多中國國民黨黨員的支持。

北平鋒表示，「要和平不要戰爭」早已成為台灣社會不分黨派、不分色彩的共識。「要和平不要戰爭、要過上好日子」才是台灣民意「最大公約數」。

文中稱，「主流民意」成為台灣熱詞，並列舉該作者先前探討台灣「主流民意」的數篇文章表示，台灣主流民意就是台灣的中國認同正逐漸甦醒。

文末引述18日因病逝世的諾貝爾物理學獎得主楊振寧先生曾言「但願人長久，千里共同途」，這句他曾深情提及的期許，「此刻已成為兩岸同胞共同的心聲：兩岸一家親，走向統一、攜手復興，不僅是歷史的必然，也是對先輩家國情懷的最好傳承。」