何衛東等九上將落馬 港媒：四中全會或涉中央軍委調整

大陸國防部17日公布包括中央軍委副主席何衛東等九名解放軍上將被開除黨籍軍籍，移交司法。中央軍委機關報解放軍報18日則發表評論，強調只要搞腐敗就絕不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。在中共二十屆四中全會前夕發布該消息引熱議，港媒關注四中全會是否增選中央軍委委員或副主席。

上述九上將包括：中央軍委副主席、中央政治局委員何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

中共二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京召開。香港星島日報指出，九名上將落馬是大陸改革開放以來，一次過最多高級將領被開除黨籍和軍籍的一回，也是第一次有軍委副主席在任上被懲處，令人震撼。被開除將領人數之多、位階之高，前所未有。

報導指出，九上將大多出身原南京軍區，多人來自駐閩31集團軍。火箭軍從魏鳳和、周亞寧、李玉超到王厚斌，四任司令員都出事。

在何衛東落馬後，再加上已被撤職的前國防部部長李尚福和苗華，中共中央軍委七人班子僅剩四人。他們是軍委主席習近平、副主席張又俠、委員劉振立和張升民。四中全會將追認何衛東、苗華等八名落馬將領被開除黨籍的處分。

英媒BBC此前報導，美國亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國精英政治專家牛犇（Neil Thomas）指出，習近平正通過相關人事調整肅高層，意在展現權力。「在他看來，清除貪腐或不忠幹部是黨的『自我革命』，旨在打造一個廉潔、有紀律且高效的組織，以實現長期執政。」

據了解，前述九名軍官被指涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大。《解放軍報》評論指出，這再次表明了黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。