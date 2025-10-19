陸國安部控美國利用台日菲對陸發動網攻 嫁禍他人

大陸國安部表示，近期大陸國家安全機關破獲一起美國重大網絡攻擊案，掌握美國國家安全局網絡攻擊入侵中國國家授時中心的鐵證，試圖影響「北京時間」的運行與準確性。值得注意的是，在美國的網路霸權中，台灣也是其中一個技術陣地。

據了解，大陸國家授時中心位於陝西省西安市，內建有大陸重大科技基礎設施「高精度地基授時系統」，運營所謂「北京時間」，為大陸通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。如果遭到破壞，會引發網絡通信故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果，甚至可能導致國際時間陷入混亂，危害損失難以估量。

大陸國安部微信公眾號19日發布訊息指出，美國安局針對國家授時中心的網攻活動呈現遞進式、體系化特點。自2022年3月起，先是利用某境外品牌手機簡訊服務漏洞，秘密網攻控制大陸國家授時中心多名工作人員的手機終端，竊取手機內存儲的敏感資料。

2023年4月，美國安局多次利用竊取的登錄憑證，入侵大陸國家授時中心計算機，刺探該中心網絡系統建設情況；2023年8月則專門部署新型網絡作戰平台，啟用42款特種網攻武器，對國家授時中心多個內部網絡系統實施高烈度網攻。

大陸國安部表示，美方還慣於利用其在菲律賓、日本以及台灣等地的技術陣地發動網攻，從而達到隱藏自身、嫁禍他人的目的，可謂損招用盡。並強調，美國才是真正的「黑客帝國」，是網絡空間的最大亂源。

大陸方面也積極生產自主系統，大陸首個國產移動操作系統華為原生鴻蒙操作系統於2024年10月正式發布，這也是繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大移動操作系統。大陸輿論界普遍認為，擁有自主可控的操作系統，是保障信息安全、網絡安全的關鍵。