華人首位諾貝爾獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨天在大陸北京逝世，享嵩壽一○三歲。

楊振寧與李政道在一九五六年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲一九五七年諾貝爾物理學獎，兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人。

新華社報導，楊振寧因病昨天中午在北京逝世。楊振寧一九二二年生於安徽合肥，抗戰爆發後考入西南聯合大學，一九四五年作為清華留美公費生負笈芝加哥大學，獲博士學位後留在學校工作，並在普林斯頓高等研究院進行博士後研究。

楊振寧於一九五四年與米爾斯提出「楊—米爾斯規範場論」，奠定後來粒子物理標準模型的基礎，並進而與李政道共同發表論文獲得諾貝爾獎。

楊振寧獲獎時國籍為中華民國，隔年當選中研院院士。中研院昨在院士要聞中指出，楊振寧與台灣學術界交流頻繁，一九八六年首次以院士身分參加院士會議，並多次參加後續的院士會議，最近一次則是二○一五年來台接受台灣大學頒發名譽博士，他對台灣物理學發展影響深遠。

學術成就外，楊振寧的婚姻生活廣受外界關注，他的元配杜致禮於二○○三年過世，楊振寧第二年與小他五十四歲翁帆結為連理。楊振寧多次來台，翁帆都會陪同，兩人曾在二○○六年接受聯合報相對論專訪，並將這段忘年之愛視為「生命延長論」。

楊振寧認為，他一生從學術上到愛情上都很幸運，「一生這麼多幸運，是很少有的」。

楊振寧說，他到美國時廿二歲，二戰剛結束，這以後五、六十年來，全世界人類生產力大幅成長，大多數國家當年的情形，遠超過從前；尤其美國，率領整個世界利用科技的影響，使到處變得非常繁榮。這與他個人一生命運，有很密切的關係。

陸多校官網首頁哀悼

楊振寧在一九七一年首次回大陸訪問，掀起華裔學者訪陸熱潮，後又向中共總理周恩來提議應重視基礎科學研究。

楊振寧於一九九九年起出任北京清華大學教授，昨天逝世消息傳出後，包括清華、西湖大學、東莞理工學院等校均將官網調成黑白色、於首頁以斗大標題表達哀悼，並刊文指楊振寧是廿世紀最偉大的物理學家之一。

楊振寧是冷戰時期分別受兩岸最高領導人會見的科學家之一。一九七三年他在北京獲中共中央主席毛澤東會見、一九八六年於台北獲蔣經國總統接見。他於一九六五年加入美國籍，二○一五年改為中國大陸籍。