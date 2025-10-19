陸官媒稱5台企支援「心戰」 陸委會譴責

近日中共對我軍方心戰大隊發出懸賞通告，大陸官媒並點名五家台獨關聯企業為其提供支持。陸委會昨天批評指出，中共此等作為國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇目的，「用心極其險惡」。

央視旗下日月譚天十七日晚間發文點名五家「台軍心戰大隊周邊支持企業」，包含：藝誠科技有限公司、大數軟體有限公司、迪泰威科技有限公司、數位奇跡科技股份有限公司、思想科技有限公司。並指消息來源是「島內網友」，以及「經過調查比對」。文章甚至提到這些公司的詳細地址以及承包案內容。

陸委會昨表示，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。這種對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。

陸委會提醒，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨七年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。

我國防部也回應指，中共官媒以一貫的認知戰手段，發布虛構、扭曲及拼湊內容，目的係藉公開威脅，意圖造成國人分化、恐慌、猜忌。呼籲國人切勿轉傳、散播此類惡意的虛假訊息。

國防部強調，心戰大隊依「政府採購法」及相關規定，辦理一般資通產品及服務採購，招標文件及內容均符公開透明等規範，並接受審監單位監督審查。