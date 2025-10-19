台灣地位未定論 兩岸學者各說各話

兩岸昨天各有一場針對「台灣光復」與「台灣地位未定論」的研討會。大陸學者稱在一九七一年聯大通過第二七五八號決議前，台灣的地位就是已經定的，所以聯大的決議沒有台灣二字。台灣學者則稱，華府保留未定論，有雙重（安全、法理）戰略模糊的效果。

大陸武漢昨舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，會上陸方再就「台灣地位未定論」予以駁斥。大陸國台辦副主任趙世通說，聯大第二七五八號決議產生過程嚴格遵守「一個中國原則」，是民進黨勾連外部勢力翻炒謬論。大陸國台辦首席法律顧問、法規局長張萬明則說，聯大決議文本「沒有出現台灣字樣」，是證明「台灣問題純屬中國內政」。

武漢大學國際法研究院院長肖永平受訪時稱，在一九七一年聯大通過第二七五八號決議前，「台灣的地位就是已經定的」，包括開羅宣言、波茲坦公告等國際文件都確認，「把台灣歸還給中國」，解決了「台灣是中國一部分的法理事實」。

台灣的長風基金會舉辦的講座上，台灣大學政治系教授張登及表示，華府保留未定論，有雙重（安全、法理）戰略模糊的效果，而北京否定「未定論」因其認為金山和會無效，強調一九四九年「國家繼承論」。台北則是要反對北京的「完全繼承論」，且對於未定論看法「比較曖昧」，「政府可能會希望保留未來主張獨立的法理空間」。

政治大學歷史系退休教授劉維開則從歷史層面梳理「光復」的脈絡。他指出，台灣光復的歷史並不是那樣順暢，台灣能重回中國版圖也並非一步到位，而當時中國國民黨領導人蔣中正的意志對於台灣光復有絕對的影響。他歷數蔣中正相關主張以及國際局勢變遷、光復準備，乃至於台籍人士組成之復台團體相關努力等。

主持活動的長風基金會董事長江宜樺說，現在的政治正確或當權者想輕易把它（台灣光復）抹殺掉、當成沒這回事，「這不是我們認同的做法」，歷史畢竟有其走過的痕跡。他還指出，必須思考現在提出「台灣地位未定論」，對我們究竟有利還是不利？若不斷強調我們是未定的，地位恐連託管地也不如。