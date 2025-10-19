諾貝爾獎得主楊振寧逝世 中研院院士享嵩壽103歲

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
諾貝爾物理學獎得主楊振寧（圖取自微博）
諾貝爾物理學獎得主楊振寧（圖取自微博）

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨（18）日在大陸北京逝世，享嵩壽103歲。

楊振寧與李政道在1956年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲1957年諾貝爾物理學獎，兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人。

新華社報導，楊振寧因病於昨天中午在北京逝世。楊振寧1922年生於安徽合肥，抗戰爆發後考入西南聯合大學，1945年作為清華留美公費生負笈芝加哥大學，獲博士學位後留在學校工作，並在普林斯頓高等研究院進行博士後研究。楊振寧於1954年與米爾斯提出「楊—米爾斯規範場論」，奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，並進而與李政道共同發表論文獲得諾貝爾獎。

楊振寧獲獎時國籍為中華民國，隔年當選中研院院士。中研院昨在院士要聞中指出，楊振寧與台灣學術界交流頻繁，1986年首次以院士身分參加院士會議，並多次參加後續的院士會議，最近一次則是2015年來台接受台灣大學頒發名譽博士，他對台灣物理學發展影響深遠。

學術成就外，楊振寧的婚姻生活廣受外界關注，他的元配杜致禮於2003年過世，楊振寧第二年與小他54歲翁帆結為連理。楊振寧多次來台，翁帆都會陪同，兩人曾在2006年接受聯合報相對論專訪，並將這段忘年之愛視為「生命延長論」。

楊振寧在1971年首次回大陸訪問，掀起華裔學者訪陸熱潮，後又向中共總理周恩來提議應重視基礎科學研究。消息傳出後，包括清華、西湖大學、東莞理工學院等校均將官網調成黑白色、於首頁以斗大標題表達哀悼。

華人首位諾貝爾獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨天在大陸北京逝世，享嵩壽一○三歲。

楊振寧辭世／差54歲忘年婚 楊振寧：最後的禮物

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧辭世，他不僅對物理學貢獻卓著，與翁帆相戀的「八十二、二十八」、相差五十四歲的婚姻也舉世矚目。楊...

楊振寧辭世／中學就立志拿諾獎 奧本海默曾推薦當接班人

諾貝爾物理學獎得主楊振寧讀中學時就立志要拿諾貝爾獎，他不僅達成他的目標，還成為包括中美俄英日港台等十多個國家與地區的院士...

