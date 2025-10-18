聽新聞
楊振寧辭世／中學就立志拿諾獎 奧本海默曾推薦當接班人

聯合報／ 記者陳言喬黃國樑／綜合報導
物理學家楊振寧辭世。圖／聯合報系資料照
諾貝爾物理學獎得主楊振寧讀中學時就立志要拿諾貝爾獎，他不僅達成他的目標，還成為包括中美俄英日港台等十多個國家與地區的院士。他晚年與翁帆結婚，更引起廣泛討論，社會的反應讓他們驚訝不已。

楊振寧從小就展現他驚人的記憶力和天賦，四歲能認識三千多個漢字，升入初中展露數學天分，初二時替高年級學長做代數與幾何，有一天他對數學博士的父親說：「我長大了要爭取得諾貝爾獎」。

一九三八年十六歲的他以同等學力考取西南聯合大學理學院，展開他對物理知識的追求。他在西南聯大與清華碩士時的成績十分優異，一九四四年考取公費留學考，是當年全國物理組唯一錄取的留美學生。

他坐輪船到美國時被安排在最下層的甲板，不僅空氣悶熱味道刺鼻，美國士兵還不時對船上中國人態度輕蔑帶著侮辱的語調，他暗自許下要努力讀書報效國家。

楊振寧在美國很快拿到博士學位，從芝加哥大學到普林斯頓高等研究所，從一名年輕的中國留學生成為世界頂級的物理學家，他是氫彈之父泰勒的學生，還一度被奧本海默推薦當接班人。

北京清華大學物理系教授朱邦芬說，天才的楊振寧並沒有傲慢的架子，且待人體貼。有一次他與妻子搭楊振寧的車，楊振寧匆忙下車，還幫妻子開車門。

楊振寧與李政道共同拿下一九五七年的諾貝爾物理學獎，可惜因學術認知不同等原因而分道揚鑣。

最讓眾人驚奇的是，楊振寧八十二歲那年與廿八歲的翁帆結婚，楊振寧稱翁帆是「上帝給我的最後一份禮物」，他對翁帆的求婚是在電話裡完成的，雙方都已考慮很成熟，所以一點波折都沒有，但社會的反應還是讓他們驚訝了。

楊振寧認為，他和翁帆深受西方思想影響，結婚是很私人的事，但很多人帶有文化傳統的批評，甚至還有一些是毫無道理的指責。最終他證明並破除外界謠言，他與翁帆走了廿一年婚姻之路，得到了幸福與大家的祝福，才告別這個世界。

