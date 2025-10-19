聽新聞
中美同意 展開下一輪經貿磋商

聯合報／ 記者陳熙文林宸誼／連線報導
大陸國務院副總理何立峰（左）十八日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。圖為中美九月在西班牙馬德里展開經貿會談。新華社資料照片
大陸國務院副總理何立峰（左）十八日與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。圖為中美九月在西班牙馬德里展開經貿會談。新華社資料照片

中美貿易緊張局勢有望緩解，大陸國務院副總理何立峰昨天與美國財長貝森特等人舉行視訊通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。貝森特在Ｘ平台上表示，他與何立峰針對美中貿易有非常坦誠而仔細的討論，兩人下周將於馬來西亞面對面繼續討論，他相信美中情勢已經緩和。

新華社報導，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾十八日舉行視訊通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。

川普上周對北京的稀土新出口管制，威脅對進口的大陸商品徵收百分之百的額外關稅，川普政府亦針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同樣對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費；川普日前還表示，美方正考慮針對中國不採購美國大豆採取報復性行動，包括停止購買中國食用油。

川普十七日表示，美國十一月若對中國開徵百分之百關稅，對中關稅將提高至百分之一百五十七，這個數字是無法持續的，但川普說，是中國逼他出手。

川普說，他與中國有很好的關係，但中國永遠在找優勢，他認為美國會與中國有圓滿的結果，但美國必須取得公平的協議。他說，百分之一百五十七的對中關稅是中國不願意看到的結果，所以他們現在想要對話，美中也正在溝通，他相信美中會達成雙方都滿意的協議。

川普認為，美中現在互動很良好，川普也表示，他認為「川習會」會發生，美中雙方都想要見面，他也與習近平的關係很好。

貝森特表示，美中貿易代表團預計一周後在馬來西亞會面，為兩國領袖會面做準備。他認為美中情勢已經緩和，預期美中之間會互相尊重，貝森特也有信心，川普與習近平的好關係，會讓事情回到正軌。

東南亞國家協會（東協）將於十月廿六日至廿八日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。中美此次選在吉隆坡會晤將是雙方的第五輪經貿高層會談，先前貝森特與何立峰已在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里舉行過四輪會談。

中美 經貿 何立峰 貝森特 稀土 關稅 川習會

