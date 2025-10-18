聽新聞
楊振寧辭世／愛因斯坦等級 學界：他值得再獲諾貝爾獎

聯合報／ 記者何定照許維寧／台北報導

諾貝爾物理學獎得主、中研院楊振寧辭世，不少科學界人士認為，楊振寧是愛因斯坦等級的科學家，尤其是「楊—米爾斯理論」，就像愛因斯坦「相對論」一樣，從根本上改變對物理的理解，早值得再獲一座諾貝爾獎

與楊振寧交情甚篤、曾為他寫傳的資深科學文化工作者江才健指出，楊振寧其實覺得各界不應太在乎得獎一事，還曾說自己這生最重要的貢獻是打破中國人過去覺得不如人的心理，認為這比他個人得獎重要。

中研院物理所特聘研究員兼所長張元翰，從學生時代就很景仰楊振寧。他表示，楊振寧眾多重要貢獻中有兩件最關鍵，首先是楊與李政道一起發展的「宇稱不守恆理論」，該理論指出物理世界中左旋與右旋的行為其實不同，顛覆過往科學家對於對稱性的認知，讓楊、李贏得諾貝爾獎。

張元翰說，楊振寧對後世影響更大的是「楊—米爾斯理論」。該理論除歸納大自然如何建構各種作用力，更奠定粒子物理學「標準模型」基礎，讓物理研究只要找出大自然根據哪些對稱性運作，就可套用規則建構出基本理論。在他看來，這與得諾貝爾獎的「宇稱不守恆」相比毫不遜色，「這是愛因斯坦等級的貢獻。」

張元翰表示，這樣的發現比較抽象，但是很基礎、很根本，就像愛因斯坦也以最根本的觀念影響物理界，而非只是某個小方向突破一點點。這也讓楊振寧在當代科學家中足以名列前茅。

江才健說，早在楊振寧九○年代得富蘭克林研究所鮑爾科學成就獎時，該獎評價就說楊最重要的理論是「楊—米爾斯理論」，認為此理論等同十九世紀馬克士威的電磁理論、廿世紀愛因斯坦的相對論。

至於楊振寧為何沒再以該理論獲獎？江才健表示，是因諾獎後來規範改變，不再給同個領域給同一人兩次獎。

台師大物理系教授高賢忠說，一般公認「楊—米爾斯理論」的兩位科學家中，以楊振寧貢獻較大，而楊雖未再獲獎，但後世有兩個諾貝爾獎都奠基於此理論。

然而楊振寧對獲獎與否沒那麼看重，江才健說，楊振寧更難得的是在生命最後三年，認為榮耀不重要外，還說人的生命也許也不這麼重要，顯示已超越一切，令自己很感佩。他也感佩楊振寧就像楊最喜歡的四個字「寧拙勿巧」一樣，待人真誠隨和，對不同階層人士都很尊重，張元翰也讚楊振寧溫文儒雅，對後輩都和顏悅色。

中研院昨天也發布辭世稿，指楊振寧為國際知名物理學巨擘，於粒子物理學、統計力學、量子場論和凝聚態物理等領域，深具開創性貢獻。楊振寧多次到訪台灣進行學術交流，對台灣物理學發展影響深遠。

