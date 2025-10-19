楊振寧辭世／差54歲忘年婚 楊振寧：最後的禮物

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧辭世，他不僅對物理學貢獻卓著，與翁帆相戀的「八十二、二十八」、相差五十四歲的婚姻也舉世矚目。楊振寧接受本報專訪時曾說，「贊成妳（翁帆）將來再結婚，是年紀大的楊振寧講的；年紀輕的楊振寧，希望妳不再結婚」。

楊振寧多次接受本報訪問，並與翁帆一同接受聯合報相對論欄目專訪。楊振寧認為，他一生從學術上到愛情上都很幸運，「一生這麼多幸運，是很少有的。」

二戰剛結束赴美 影響一生命運

楊振寧說，他到美國時廿二歲，二戰剛結束，這以後五、六十年來，全世界人類生產力大幅成長，大多數國家當年的情形，遠超過從前；尤其美國，率領整個世界利用科技的影響，使到處變得非常繁榮。這與他個人一生命運，有很密切的關係。

民國卅四年楊振寧考取公費赴美留學，教育部發給他的證書。圖／取自北京清華大學官網

當時的物理學界剛開始發展高能物理和粒子物理，一個年輕人能和一個開始蓬勃發展的領域結合在一起，是最幸運的，那景況像是遍地黃金。楊振寧說他從沒找過工作，都是職業來找我，這當然非常幸運。在個人生活方面，楊跟原配杜致禮結婚五十多年，之後又跟翁帆結婚，不管別人怎麼想，在他看來都是很幸運的。

楊振寧在一九五七年與李政道同獲諾貝爾物理學獎，並被物理學界列為歷史上最頂尖的十八位物理學家之一。楊振寧對自己年紀大了之後的研究定位，抱持坦然態度。他認為，年長者在科學「衝鋒陷陣」的本領，無法與年輕人相比，這與文學領域截然不同。

楊振寧漸漸從最前沿的研究退下，轉而專注物理學發展的歷史和科研美學，他將物理原理的結構美視為「造物者的詩篇」。

諾貝爾物理獎得主丁肇中（左起）、諾貝爾化學獎得主李遠哲、諾貝爾物理獎得主楊振寧於第二十一屆中研院院士會議休息時間合照。本報資料照片

建議台灣學術發展 培養大師人才

學術環境方面，楊振寧觀察到中國崛起是人類史上無前例的重大事件，但他認為中國更需要微軟創辦人比爾蓋茲那樣能帶經濟效益的企業家，而非僅是追求諾貝爾獎。對於台灣學術發展，他則建議，大學必須維持傳統，並且積極培養能帶領頂尖研究的大師人才和新人，否則「十年後若還是同一批人，研究一定就不行了」。

楊振寧在台灣與學子交流時曾說，「做學問要有勇氣和膽識」，他表示，愛因斯坦並非首先提出相對論的學者，相對論是哲學觀念，但愛因斯坦有勇氣，將數學、哲學的相對論觀念落實在物理學上，「膽識」是科學必備要件。

在人生的晚年，楊振寧與翁帆的第二春廣受各界關注，他把與翁帆的結合視為「上帝恩賜最後的禮物，給我的老靈魂一個重回青春的歡喜」。楊振寧與翁帆的忘年婚姻，其哲學核心即是楊振寧提出的「生命延長論」，使這段關係具獨特的「相對論式」意義。楊認為，年齡差距不是阻礙，反而是帶來另種生命體驗的「異地探險」。

楊振寧說，他與翁討論結婚時說，將來他不在了，贊成翁再結婚。翁當時受訪時說：「我當然不會，你怎麼可以這樣講！」但楊振寧認為他的話是有哲理的，人生非常複雜，沒有絕對的對與不對。楊告訴翁，贊成妳將來再婚，是年紀大的楊振寧講的；年紀輕的楊振寧，希望妳不再結婚。