外界喊「再得一座諾貝爾獎」 楊振寧看淡：民族自信更重要

聯合報／ 記者何定照／即時報導
諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世。圖／本報資料照
諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世。圖／本報資料照

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，著有《楊振寧傳》的資深科學文化工作者江才健指出，楊振寧雖以1957年獲諾貝爾獎聞名，但其實覺得各界不應太在乎得獎一事，曾說自己這生最重要的貢獻是打破了中國人過去覺得不如人的心理，認為這比他個人得獎重要。

江才健認識楊振寧40年，私交甚篤，曾在楊振寧鼓勵下寫《吳健雄傳》，1998年開始為楊振寧寫傳，為此在美國待了一年。他形容楊振寧平時非常隨和真誠、完全沒有架子，對任何人都很客氣，且不是刻意的客氣，而是很自然，就像楊曾在文章中說自己最喜歡的四個字「寧拙勿巧」那樣。

中研院物理所所長張元翰說稱楊振寧是「愛因斯坦級的科學家」，且「楊—米爾斯理論」重要性更勝得諾貝爾獎的「宇稱不守恆」理論，江才健大表認同。他指出，早在楊振寧90年代得富蘭克林研究所鮑爾科學成就獎時，該獎給他的評價就說楊最重要的理論是「楊—米爾斯理論」，認為此理論重大性等同19世紀馬克士威的電磁理論與20世紀愛因斯坦的相對論。

許多人因「楊—米爾斯理論」重要性更勝「宇稱不守恆」，常為楊振寧抱不平，認為他應該再得一次諾貝爾獎。江才健解釋，愛因斯坦也是以光電效應而非更重要的相對論獲獎，至於楊振寧沒再得第二次諾獎，是因諾獎後來規範改變，不再給同個領域給同一人兩次獎。

但最重要的是，楊振寧常鼓勵各界不應該太在乎得獎，還曾表示比起得獎本身，他最重要的貢獻是打破中國人覺得自己不如人心理，沒那麼看重名。江才健說，楊振寧更難得的是不僅對榮耀看得不重要，生命最後三年還曾說人的生命也許也不這麼重要，顯示已超越一切，令他很感佩。

江才健也說，其實楊振寧拿諾貝爾獎時，都還是領中華民國護照，沒入美國籍。不過楊1964年入美國籍後，就沒有中華民國國籍，2004年回到中國。

2022年是江才健最後一次見楊振寧，後來才意識到那就是就最後一次，因為楊之後基本上就不見外人。江才健說，他與楊振寧多年相交一直很愉快，因為楊除了平易近人、尊重不同階層人士，還很關心社會，也會聊八卦，毫無刻板印象中的蛋頭學者樣，「我見過的國內外科學家，這樣的確實少。」他與妻子翁帆的感情也一直很好，兩人相處十分自然。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，圖為他2002年來台時，看好友江才健為他寫的《楊振寧傳》。圖／本報資料照
諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，圖為他2002年來台時，看好友江才健為他寫的《楊振寧傳》。圖／本報資料照

延伸閱讀

楊振寧辭世 中研院：他對台灣物理學發展影響深遠

忘年婚姻視「生命延長」 楊振寧 ：遇元配、翁帆都非常幸運

陸諾貝爾獎得主楊振寧辭世 物理學家稱「愛因斯坦等級的科學家」

「學習彼此沒經驗過的事」82歲時娶了28歲翁帆 讓楊振寧生命延長

相關新聞

華人首位諾貝爾獎得主楊振寧辭世 享嵩壽103歲

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨天在大陸北京逝世，享嵩壽一○三歲。

楊振寧辭世／差54歲忘年婚 楊振寧：最後的禮物

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧辭世，他不僅對物理學貢獻卓著，與翁帆相戀的「八十二、二十八」、相差五十四歲的婚姻也舉世矚目。楊...

楊振寧辭世／中學就立志拿諾獎 奧本海默曾推薦當接班人

諾貝爾物理學獎得主楊振寧讀中學時就立志要拿諾貝爾獎，他不僅達成他的目標，還成為包括中美俄英日港台等十多個國家與地區的院士...

陸官媒稱5台企支援「心戰」 陸委會譴責

近日中共對我軍方心戰大隊發出懸賞通告，大陸官媒並點名五家台獨關聯企業為其提供支持。陸委會昨天批評指出，中共此等作為國際社...

台灣地位未定論 兩岸學者各說各話

兩岸昨天各有一場針對「台灣光復」與「台灣地位未定論」的研討會。大陸學者稱在一九七一年聯大通過第二七五八號決議前，台灣的地...

特別港務費首個苦主！美貨輪抵寧波 挨罰近2千萬

中國大陸於本月十四日起開始對美船舶收取船舶特別港務費。港媒報導，第一艘被課徵特別港務費的苦主是美國美森航運公司的「曼努凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。