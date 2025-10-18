快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

砰一聲整個客艙全是煙！陸客機空中起火 緊急降落上海浦東

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國航由杭州飛往仁川的航班，一名旅客存放在行李架上手提行李內鋰電池自燃，機組按程序立即處置，未出現人員受傷。新聞晨報
國航由杭州飛往仁川的航班，一名旅客存放在行李架上手提行李內鋰電池自燃，機組按程序立即處置，未出現人員受傷。新聞晨報

浙江杭州飛往南韓仁川的中國國際航空，18日因行李架突然著火緊急備降上海浦東國際機場。有乘客描述當時事發情況「突然砰的一聲，就看到前面行李架有火冒出來了，整個客艙都是煙，行李架都燻黑了。」

新聞晨報報導，國航於18日中午12時39分發布情況通報，表示由杭州飛往仁川的一架航班，一名旅客存放在行李架上手提行李內鋰電池自燃，機組按程序立即處置，未出現人員受傷。為確保飛行安全，飛機已備降上海浦東機場。國航已調配飛機繼續執行該航班任務。

因鋰電池在飛機上自燃起火導致的險情今年就曾多次發生，東航一架大連至南京航班，於8月28日在地面登機階段，一名旅客隨身攜帶的行動電源突然出現冒煙情況。機組人員立即啟動應急響應，在30秒內確保現場安全可控。

上海航空一架航班於6月13日飛行過程中，有旅客攜帶的行動電源冒煙，該航班機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水接力協助撲救。

5月31日，南航杭州飛往深圳的一架航班上，一旅客攜帶的相機電池、行動電源出現冒煙情況，乘務組第一時間妥善處置，迅速排除安全風險。為確保安全，機組立即返航，航班於起飛15分鐘後安全降落。

大陸民航局於6月26日發布緊急通知，禁止旅客攜帶無3C標識及被召回的行動電源乘坐境內航班，上海機場發布通知稱根據民航局最新公告，自6月28日起禁止旅客攜帶無3C標識、3C標識不清晰及被召回的行動電源乘坐境內航班。

航班 上海浦東機場 電池

延伸閱讀

漳州核電2號機組 裝載首爐核燃料

全日空沖繩飛東京航班機艙冒煙 疑乘客行動電源起火

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

相關新聞

砰一聲整個客艙全是煙！陸客機空中起火 緊急降落上海浦東

浙江杭州飛往南韓仁川的中國國際航空，18日因行李架突然著火緊急備降上海浦東國際機場。有乘客描述當時事發情況「突然砰的一聲，就看到...

國民黨主席改選 陸學者指「堅持2重點」國共就能交流

國民黨主席今改選，大陸涉台學者強調，不管未來的主席是哪一位，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合...

忘年婚姻視「生命延長」 楊振寧 ：遇元配、翁帆都非常幸運

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧今因病在北京辭世，享嵩壽103歲。不僅在現代物理學發展貢獻卓著，學術地位與影響力跨越一世紀，同...

楊振寧逝世一生獲獎無數 曾勉台灣學子多努力「貧困讓年輕人上進」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，他是最早獲得諾貝爾獎的華人，多次來台參加中研院院士會議，並與台灣學子對談盼多努力，其...

間諜入住民宿窗前架相機不出門 老闆火眼金睛識破偷拍中共軍港

大陸國家安全部微信公號18日發布一起典型案例解析。案例中，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。

文革後最大整肅 習近平刀刃向內 一口氣摘掉軍方27星

中國國防部昨宣布，中央軍委副主席何衛東、中央軍委政治工作部原主任苗華等9名解放軍高級將領被「雙開」，並立案審查。其中，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。