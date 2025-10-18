砰一聲整個客艙全是煙！陸客機空中起火 緊急降落上海浦東

浙江杭州飛往南韓仁川的中國國際航空，18日因行李架突然著火緊急備降上海浦東國際機場。有乘客描述當時事發情況「突然砰的一聲，就看到前面行李架有火冒出來了，整個客艙都是煙，行李架都燻黑了。」

新聞晨報報導，國航於18日中午12時39分發布情況通報，表示由杭州飛往仁川的一架航班，一名旅客存放在行李架上手提行李內鋰電池自燃，機組按程序立即處置，未出現人員受傷。為確保飛行安全，飛機已備降上海浦東機場。國航已調配飛機繼續執行該航班任務。

因鋰電池在飛機上自燃起火導致的險情今年就曾多次發生，東航一架大連至南京航班，於8月28日在地面登機階段，一名旅客隨身攜帶的行動電源突然出現冒煙情況。機組人員立即啟動應急響應，在30秒內確保現場安全可控。

上海航空一架航班於6月13日飛行過程中，有旅客攜帶的行動電源冒煙，該航班機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水接力協助撲救。

5月31日，南航杭州飛往深圳的一架航班上，一旅客攜帶的相機電池、行動電源出現冒煙情況，乘務組第一時間妥善處置，迅速排除安全風險。為確保安全，機組立即返航，航班於起飛15分鐘後安全降落。

大陸民航局於6月26日發布緊急通知，禁止旅客攜帶無3C標識及被召回的行動電源乘坐境內航班，上海機場發布通知稱根據民航局最新公告，自6月28日起禁止旅客攜帶無3C標識、3C標識不清晰及被召回的行動電源乘坐境內航班。