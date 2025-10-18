聽新聞
楊振寧辭世 中研院：他對台灣物理學發展影響深遠

聯合報／ 記者何定照／即時報導
物理學家楊振寧辭世。圖／聯合報系資料照片
物理學家楊振寧辭世。圖／聯合報系資料照片

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，中研院指出，楊振寧院士多次到訪台灣進行學術交流，對台灣物理學發展影響深遠。

中研院在院士要聞發布楊振寧辭世稿，表示楊振寧院士為國際知名物理學巨擘，於粒子物理學、統計力學、量子場論和凝聚態物理等領域，深具開創性貢獻。

辭世稿指出，楊振寧與米爾斯（Robert Mills）共同提出的楊—米爾斯規範場論，為20世紀物理學重要成就之一，奠定了粒子物理學「標準模型」基礎；與李政道博士共同提出「宇稱不守恆定律」，徹底改變科學家對於對稱性的認知，於1957年共同獲得諾貝爾物理學獎。此外，其提出的楊—巴克斯特方程，開闢了統計物理及數學領域研究的新方向。

辭世稿說，楊院士於1948年取得芝加哥大學博士學位，長期任教於普林斯頓高等研究院（Institute for Advanced Study, Princeton）與紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University），並創辦該校理論物理研究所。他與台灣學術界交流也很頻繁，於1986年首次以院士身分參加中央研究院院士會議，多次到訪台灣進行學術交流，對台灣物理學發展影響深遠。

辭世稿說明，楊院士畢生致力於科學研究與教育工作，卓越的學術成就與治學精神，將永遠受世人緬懷，足為後人典範。其曾獲頒美國國家科學院院士、英國皇家學會外籍會士、俄羅斯科學院外籍院士、中國科學院院士等十餘個國家和地區科學院的外籍院士，並曾獲諾貝爾物理學獎、美國國家科學獎章、富蘭克林獎章、沙特阿拉伯費薩爾國王國際科學獎等國際多項學術榮譽。於1958年當選中研院第2屆院士。

物理學家楊振寧（右）辭世，圖為他與妻子翁帆。圖／聯合報系資料照片
物理學家楊振寧（右）辭世，圖為他與妻子翁帆。圖／聯合報系資料照片

