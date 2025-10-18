聽新聞
陸諾貝爾獎得主楊振寧辭世 物理學家稱「愛因斯坦等級的科學家」

聯合報／ 記者何定照／即時報導
物理學家楊振寧（右）辭世。圖／聯合報系資料照
物理學家楊振寧（右）辭世。圖／聯合報系資料照

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世，學生時期就很景仰他的中研院物理所特聘研究員兼所長張元翰表示，楊振寧在他心目中是愛因斯坦等級的科學家，其研究發現就像愛因斯坦「相對論」一樣，從根本上改變對物理的理解。

張元翰說，楊振寧畢生有非常多重要貢獻，其中又有兩件最關鍵。首先是他跟李政道院士一起發展的「宇稱不守恆」理論，此理論告訴大家在物理世界中左旋與右旋的行為不同，顛覆過去大家以為左旋與右旋應該一樣，這是極具突破性且震撼的發現。

張元翰說，過去一般認為自然界中的左旋與右旋一樣是天經地義，但其實自然選擇兩者之間有差異，這也是自然界的謎。如此震驚世界的發現，讓楊振寧、李政道得了諾貝爾獎

楊振寧同樣廣為人知的是「楊—米爾斯理論」。張元翰說，這個理論告訴大家整個基本物理的基礎怎麼組成，是現在基本粒子物理最基礎的理論。理論重要性在於一方面在此架構下說明強作用力、弱作用力等各種作用力，完整歸納大家過去對這些作用力的理解，同時也歸納出大自然如何建構這些作用力，極具突破性。

張元翰表示，但此理論最重要的概念性突破，在於確認物理最基本的理論是由對稱性而來，因此從對稱性就可得知這些物理理論應是什麼形態。楊振寧後來還發展成只要定出理論的對稱性，就可根據對稱性寫出一套物理理論。

「對我來說，這是楊先生最大的貢獻，與得諾貝爾獎的『宇稱不守恆』相比毫不遜色，是愛因斯坦等級的貢獻。」張元翰說，楊振寧的發現，給後繼物理學者很好的途徑guideline，之後很多物理研究都在試圖理解大自然根據哪些對稱性來運作，因為只要知道這些對稱性，就可以套規則來建構出基本理論。

他說，楊振寧身為傑出數學家，所發現比較抽象，但是很基礎，這也是物理學的根本。這讓他認為楊振寧乃是當代前幾名的科學家，甚至類似愛因斯坦等級，因為他同樣以最根本的觀念影響物理界，而非只是某個小方向突破一點點，而是愛因斯坦等級的貢獻。當然「宇稱不對稱」也是非常重要的突破。

在為人方面，張元翰說，他在當學生時，楊振寧就早已是大科學家，他自然對楊非常景仰。一回楊振寧來中央大學進行講座，當時他還任職中央大學，負責接待，深感楊振寧非常溫文儒雅，對後輩都和顏悅色，關心大家的研究，也回應談相關領域的進展。「他跟我期望完全一致，就是一個大科學家的風範，對物理各方面理解，都有很完整的想法。」

物理學家楊振寧（右）辭世，圖為他與妻子翁帆。圖／本報資料照片
物理學家楊振寧（右）辭世，圖為他與妻子翁帆。圖／本報資料照片

