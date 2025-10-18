楊振寧逝世一生獲獎無數 曾勉台灣學子多努力「貧困讓年輕人上進」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，他是最早獲得諾貝爾獎的華人，多次來台參加中研院院士會議，並與台灣學子對談盼多努力，其中最廣為人知的是他與小54歲妻子的忘年戀。

新華社報導，諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧18日在北京逝世，享嵩壽103歲。他曾任教的北京清華大學表示，楊振寧因病逝世。

楊振寧是著名的物理學家，1922年出生於安徽合肥，1944年畢業於西南聯合大學，1945年以清華大學留美公費生身分赴美就讀芝加哥大學，並於1948年獲博士學位後留校工作，後來加入普林斯頓高等研究院進行博士後研究，1966年起更長期執教於紐約州立大學石溪分校，並創立、主持理論物理研究所。

楊振寧專長於粒子物理、統計物理、凝態物理及量子場論等多重領域，他與美國物理學家米爾斯提出的「楊-米爾斯規範場論」奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，被認為是現代物理學的基石之一。

他與李政道合作，1956年首次提出弱相互作用中宇稱不守恒的革命性思想，震驚全球學術界，並於隔年獲得諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。

楊振寧獲獎翌年即當選第2屆中研院院士，後因其老師吳大猷1984年出任中央研究院院長，楊振寧1986年首次以院士身分來台參加中央研究院院士會議，並多次參加後續的院士會議，最近一次則是2015年來台接受台灣大學頒發名譽博士。

當時，楊振寧以「美與物理學」為題進行演講，並與台下近百名學子問答，當被問及中國與台灣大學生差異時，楊振寧認為貧困環境會讓年輕人上進，也點出台灣學生還要再多加努力。

除了學術成就之外，楊振寧的婚姻生活也廣受大眾所知，他的元配夫人杜致禮2003年因病過世，隔年底楊振寧與小他54歲翁帆結為連理，引起外界熱議；來台接受台大頒發名譽博士時，翁帆也陪同出席分享殊榮。

另外，楊振寧的國籍變也屢次躍上新聞版面，楊振寧獲諾貝爾獎時為中華民國國籍，後來因為旅居美國多年獲得美國籍身分，後來於2015年放棄中華民國國籍與美國籍歸化成為中國籍。

楊振寧一生獲獎無數，他獲得諾貝爾獎隔年當選為第2屆中研院院士，此後又於1965年獲選美國國家科學院院士、1986年獲頒美國國家科學獎章、2001年榮獲沙特阿拉伯費薩爾國王國際科學獎等。