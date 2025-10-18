快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

楊振寧逝世一生獲獎無數 曾勉台灣學子多努力「貧困讓年輕人上進」

中央社／ 台北18日電
諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士、著名物理學家楊振寧10月18日在北京逝世，享嵩壽103歲。新華社
諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士、著名物理學家楊振寧10月18日在北京逝世，享嵩壽103歲。新華社

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，他是最早獲得諾貝爾獎的華人，多次來台參加中研院院士會議，並與台灣學子對談盼多努力，其中最廣為人知的是他與小54歲妻子的忘年戀。

新華社報導，諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧18日在北京逝世，享嵩壽103歲。他曾任教的北京清華大學表示，楊振寧因病逝世。

楊振寧是著名的物理學家，1922年出生於安徽合肥，1944年畢業於西南聯合大學，1945年以清華大學留美公費生身分赴美就讀芝加哥大學，並於1948年獲博士學位後留校工作，後來加入普林斯頓高等研究院進行博士後研究，1966年起更長期執教於紐約州立大學石溪分校，並創立、主持理論物理研究所。

楊振寧專長於粒子物理、統計物理、凝態物理及量子場論等多重領域，他與美國物理學家米爾斯提出的「楊-米爾斯規範場論」奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，被認為是現代物理學的基石之一。

他與李政道合作，1956年首次提出弱相互作用中宇稱不守恒的革命性思想，震驚全球學術界，並於隔年獲得諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。

楊振寧獲獎翌年即當選第2屆中研院院士，後因其老師吳大猷1984年出任中央研究院院長，楊振寧1986年首次以院士身分來台參加中央研究院院士會議，並多次參加後續的院士會議，最近一次則是2015年來台接受台灣大學頒發名譽博士。

當時，楊振寧以「美與物理學」為題進行演講，並與台下近百名學子問答，當被問及中國與台灣大學生差異時，楊振寧認為貧困環境會讓年輕人上進，也點出台灣學生還要再多加努力。

除了學術成就之外，楊振寧的婚姻生活也廣受大眾所知，他的元配夫人杜致禮2003年因病過世，隔年底楊振寧與小他54歲翁帆結為連理，引起外界熱議；來台接受台大頒發名譽博士時，翁帆也陪同出席分享殊榮。

另外，楊振寧的國籍變也屢次躍上新聞版面，楊振寧獲諾貝爾獎時為中華民國國籍，後來因為旅居美國多年獲得美國籍身分，後來於2015年放棄中華民國國籍與美國籍歸化成為中國籍。

楊振寧一生獲獎無數，他獲得諾貝爾獎隔年當選為第2屆中研院院士，此後又於1965年獲選美國國家科學院院士、1986年獲頒美國國家科學獎章、2001年榮獲沙特阿拉伯費薩爾國王國際科學獎等。

楊振寧 諾貝爾獎

延伸閱讀

2023年諾貝爾物理學獎得主克勞斯 下月起港大授課

「學習彼此沒經驗過的事」82歲時娶了28歲翁帆 讓楊振寧生命延長

前諾貝爾獎得主82歲娶28歲小嬌妻 楊振寧與翁帆的忘年戀

台大物理系新紀錄 3教授同年當選美國物理學會會士

相關新聞

國民黨主席改選 陸學者指「堅持2重點」國共就能交流

國民黨主席今改選，大陸涉台學者強調，不管未來的主席是哪一位，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合...

間諜入住民宿窗前架相機不出門 老闆火眼金睛識破偷拍中共軍港

大陸國家安全部微信公號18日發布一起典型案例解析。案例中，有間諜入住民宿偷拍軍港，卻被火眼金睛的民宿老闆識破。

楊振寧逝世一生獲獎無數 曾勉台灣學子多努力「貧困讓年輕人上進」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日逝世，他是最早獲得諾貝爾獎的華人，多次來台參加中研院院士會議，並與台灣學子對談盼多努力，其...

文革後最大整肅 習近平刀刃向內 一口氣摘掉軍方27星

中國國防部昨宣布，中央軍委副主席何衛東、中央軍委政治工作部原主任苗華等9名解放軍高級將領被「雙開」，並立案審查。其中，中...

開會前夕大整肅 中央軍委7缺3 四中全會或增補

中共20屆四中全會下周在北京舉行，除審議經濟規畫，黨內人事調整亦受到關注。會前軍中大整肅，中央軍委七缺三，會上是否增補有...

聯合國八十周年 陸發表聯大2758決議檔案匯編強調「一中」

在日前「台灣地位未定」引起討論後，大陸持續透過各種方式闡述立場，強調「一個中國原則」是聯大第2758號決議的基礎。在18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。