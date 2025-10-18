快訊

國民黨主席改選 陸學者指「堅持2重點」國共就能交流

聯合報／ 記者陳政錄／武漢即時報導
國民黨中央黨部。聯合報系資料照

國民黨主席今改選，大陸涉台學者強調，不管未來的主席是哪一位，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合作應該能得到繼續甚至加強，但對於民進黨而言，若還是繼續在台獨挑釁道路上推進，勢必讓兩岸關係不斷升級。

今年是大陸所謂「三個八十周年」，武漢18日舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，與會的大陸和國際法學者多就聯大2758號決議、「一個中國原則」，和「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」等陸方立場做討論，有涉台學者在會後受訪時，回應兩岸關係展望和國民黨議題。

上海復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強表示，就兩岸交流而言，不管未來的國民黨主席是哪一位，如果能夠堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合作應該能得到繼續甚至加強，但對民進黨而言，若繼續台獨挑釁，勢必讓兩岸關係緊張不斷升級。

信強說，堅持在「一個中國原則」基礎上，繼續推動兩岸和平發展，加強經濟、貿易、科技、社會、人員各方面的交流合作，是符合兩岸共同利益的，尤其是符合台灣同胞利益的，這是大陸多年來對兩岸政策的基本方針和指南。

他認為，不論是在過去馬英九執政時期，甚至蔡英文、賴清德執政期間，大陸也都積極推動兩岸交流不受阻礙，但基本原則就是要接受「一個中國原則」。

他直言，也正是因為蔡、賴當局拒絕接受「一個中國原則」、「九二共識」，甚至不斷在台獨道路上挑釁，配合美國挑戰聯大第2758號決議、宣揚「台灣地位未定論」，這才是導致兩岸交流受到重大阻礙的根本原因。

同樣對國民黨改選，廈門大學台灣研究院副院長季燁表示，這是國民黨的家務事，我們會尊重國民黨自己的選擇，但同時也希望國民黨能恪守既有承諾，在共同維護「一個中國」框架、反對「台獨」的共同基礎上，取得更大的進步。

季燁也就大陸將舉辦紀念台灣光復八十周年相關活動表示，一個重要意義是銘記歷史，「台灣回歸中國」是經過艱苦卓絕的鬥爭得來的，另一方面，反擊當前美台勾連炒作「台灣地位未定論」，讓兩岸民眾、國際社會了解聯大第2758號決議關於「一個中國原則」的意涵。

至於聯大第2758號決議與「一個中國原則」，武漢大學國際法研究院院長肖永平表示，1971年以前，「台灣的地位就是已經定的」，包括開羅宣言、波茲坦公告等國際文件確認，「把台灣歸還給中國」，後在上述「台灣是中國一部分的法理事實」解決後，聯大通過第2758號決議，內容中「蔣介石的代表」就是指台灣。

中國政法大學涉外法治研究院院長孔慶江說，民進黨配合美國一些勢力，是為了誤導台灣民眾，甚至打壓抹黑台灣其他堅持「一個中國原則」的政黨。但他強調，包括聯合國及許多政府、非政府國際組織都堅持「一個中國原則」，此外，還有180多個建交國也都承認一中，認為「台灣是中國的一部分」，體現在與大陸建交文件中，所以台獨勢力的這種倒行逆施，「掀不起任何的浪花」。

武漢18日舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，會前與會專家學者合影。記者陳政錄／攝影
武漢18日舉行「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，會前與會專家學者合影。記者陳政錄／攝影

